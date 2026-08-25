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25 августа, 14:57

Клоп-вонючка захватил Подмосковье: осенью вредители массово полезут в дома

Эколог Усманов: Клоп-вонючка полностью адаптировался к условиям Подмосковья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SandaloFilms

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SandaloFilms

Коричнево-мраморный клоп приспособился к жизни в столичном регионе, его популяция многократно увеличилась за последние несколько лет. Такие данные привёл представитель Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Эксперт отметил, что данный инвазивный вид наносит урон урожаю, а с наступлением холодов массово проникает в жилые постройки, чтобы переждать зиму. Специалист назвал ситуацию закономерной, поскольку насекомое смогло полностью освоиться в местных условиях.

Аномально высокие температуры также привели к резкому увеличению количества паутинных клещей и тли. По словам Усманова, это создаёт серьёзное давление на городские растения и зелёные зоны.

Одновременно с этим фиксируется падение численности местных опылителей. Жужелицы и шмели оказались чувствительны к засушливой погоде и перегреву.

Среди причин сокращения их популяции называются повсеместное асфальтирование территории, нехватка влаги и замена естественного разнотравья на искусственные газоны. Всё это лишает полезных насекомых привычной пищи.

Усманов также обратил внимание на то, что в черте города стало заметно меньше бабочек-капустниц и крапивниц. Это связано с активным уничтожением борщевика, который парадоксальным образом служил для них источником питания, а также с постоянным скашиванием травы.

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Никита Никонов
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