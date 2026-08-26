Собака снова жуёт траву? Ветврач объяснила, что питомец пытается вам сказать

Собака, которая с аппетитом щиплет траву во время прогулки, необязательно пытается восполнить нехватку витаминов. К Международному дню собак, который отмечается 26 августа, ветеринарный врач бренда AlphaPet Анастасия Субботина рассказала Life.ru, что за странными пищевыми привычками питомцев могут стоять скука, стресс или обычное любопытство.

По словам специалиста, если животное получает полнорационный корм, само по себе поедание травы не свидетельствует о дефиците питательных веществ. Собаки могут таким образом исследовать окружающий мир, пытаться привлечь внимание хозяина или просто занимать себя в его отсутствие.

«Поедание травы или заглатывание бумаги не всегда является признаком заболевания. Питомцы таким способом могут, к примеру, исследовать окружающую их среду, привлекать внимание, скучать в моменты отсутствия хозяина», — объяснила Субботина.

Насторожиться стоит, если странная привычка становится регулярной. Постоянное поедание несъедобных предметов может иметь как поведенческие, так и медицинские причины. Ветеринар советует сначала последить за питомцем, увеличить количество совместных игр и предложить ему безопасные игрушки, способные занять внимание.

Саму траву специалист не считает проблемой, однако её поедание на улице несёт дополнительные риски — от заражения паразитами до рвоты. Ещё опаснее привычка глотать бумагу, пластик и другие предметы: в некоторых случаях это может закончиться кишечной непроходимостью.

На пищевое поведение питомца влияет целый набор факторов: калорийность и режим питания, избыток лакомств и еды со стола, резкая смена рациона, недостаток игр, стресс и даже появление в доме другого животного. Значение имеют и бытовые условия — например, чистота и расположение миски.

Если вместе со странными пищевыми привычками появились рвота, диарея, снижение аппетита или потеря веса, Субботина советует уже не ограничиваться наблюдением и показать питомца ветеринарному врачу.

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