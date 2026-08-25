Прошла охрану и четыре этажа: Лиса устроила переполох в британском парламенте

Лиса сумела пробраться в охраняемый парламентский комплекс Великобритании и добраться до кабинета депутата-консерватора Джорджа Фримена. Животное обнаружили утром 24 августа в шкафу с канцелярскими принадлежностями, пишет Daily Mail.

На необычного гостя наткнулся сотрудник парламентария, услышавший шум около 09:00. Лисе дали воды, после чего специалисты парламента аккуратно вынесли её из здания. Позже животное выпустили в районе Victoria Tower Gardens.

Как именно лиса преодолела систему охраны и оказалась на четвёртом этаже, пока неясно. Фримен предположил, что животное могло попасть внутрь вслед за уборщиками и провести в его кабинете выходные. Сам депутат признался, что появление лисы в шкафу стало для него первым подобным случаем за время работы в Вестминстере.

Инцидент вызвал вопросы к безопасности парламентского комплекса: для перемещения между отдельными зонами сотрудникам обычно приходится неоднократно использовать пропуска. По данным британских СМИ, чиновники теперь выясняют маршрут животного и проверяют, не остались ли где-то незапертые двери или окна.

При этом в Палате общин подчеркнули, что животное благополучно вывели с территории, а обнаруженные проблемы безопасности устраняются по мере выявления. Случай с лисой там считают единичным.

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