Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 15:32

Пёс из Эстонии сыграл Аргоса в «Одиссее» Кристофера Нолана

Обложка © Кадр из фильма «Одиссея» (2026 год), режиссёр Кристофер Нолан, сценарий Кристофера Нолана по поэме Гомера

Обложка © Кадр из фильма «Одиссея» (2026 год), режиссёр Кристофер Нолан, сценарий Кристофера Нолана по поэме Гомера

Четырёхлетний пёс по кличке Корсар вошёл в актёрский состав «Одиссеи» Кристофера Нолана. Португальский поденгу родился в Эстонии, а затем переехал в США, рассказала заводчица Ирен Нааритс в студии телепередачи «Terevisioon».

Корсар стал одним из трёх животных, сыгравших Аргоса — верного пса Одиссея. Для появления героя в разные периоды его жизни создатели картины задействовали нескольких собак одной породы.

В США из помёта отправились два щенка, и одному из них впоследствии досталась роль в голливудском блокбастере. Об этом рассказала заводчица Ирен Нааритс, которая занимается разведением поденгу в Эстонии.

По её словам, большинство родившихся в стране щенков находят хозяев за рубежом. Сама порода остаётся редкой за пределами Португалии и США, где сосредоточено основное число питомников.

Португальские поденгу происходят от древних средиземноморских охотничьих собак. В молодости они отличаются энергичностью, однако с возрастом становятся спокойнее и сильно привязываются к семье.

Нааритс также отметила хорошую обучаемость породы. По её словам, поденгу способны запомнить команду после одного занятия, а работавший в Голливуде дрессировщик сравнивал их по этому качеству с бельгийскими овчарками.

Одиссей прячется за виной, Пенелопа терпит 20 лет: Что не так с героями «Одиссеи» с точки зрения психологии
Одиссей прячется за виной, Пенелопа терпит 20 лет: Что не так с героями «Одиссеи» с точки зрения психологии

Ранее кинокритик Евгений Баженов в разговоре с Life.ru раскритиковал «Одиссею». По его мнению, картина не соответствует своей исторической основе и не работает как самостоятельное произведение, несмотря на дорогой бюджет и претенциозность. Главной проблемой блогер назвал изменение истории Одиссея в угоду современному зрителю, из-за чего основной сюжет попросту не работает.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Кристофер Нолан
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar