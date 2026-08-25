Пёс из Эстонии сыграл Аргоса в «Одиссее» Кристофера Нолана

Четырёхлетний пёс по кличке Корсар вошёл в актёрский состав «Одиссеи» Кристофера Нолана. Португальский поденгу родился в Эстонии, а затем переехал в США, рассказала заводчица Ирен Нааритс в студии телепередачи «Terevisioon».

Корсар стал одним из трёх животных, сыгравших Аргоса — верного пса Одиссея. Для появления героя в разные периоды его жизни создатели картины задействовали нескольких собак одной породы.

В США из помёта отправились два щенка, и одному из них впоследствии досталась роль в голливудском блокбастере. Об этом рассказала заводчица Ирен Нааритс, которая занимается разведением поденгу в Эстонии.

По её словам, большинство родившихся в стране щенков находят хозяев за рубежом. Сама порода остаётся редкой за пределами Португалии и США, где сосредоточено основное число питомников.

Португальские поденгу происходят от древних средиземноморских охотничьих собак. В молодости они отличаются энергичностью, однако с возрастом становятся спокойнее и сильно привязываются к семье.

Нааритс также отметила хорошую обучаемость породы. По её словам, поденгу способны запомнить команду после одного занятия, а работавший в Голливуде дрессировщик сравнивал их по этому качеству с бельгийскими овчарками.

Ранее кинокритик Евгений Баженов в разговоре с Life.ru раскритиковал «Одиссею». По его мнению, картина не соответствует своей исторической основе и не работает как самостоятельное произведение, несмотря на дорогой бюджет и претенциозность. Главной проблемой блогер назвал изменение истории Одиссея в угоду современному зрителю, из-за чего основной сюжет попросту не работает.