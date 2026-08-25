Швеция захотела изъять участок россиянина рядом с базой ВМС

Шведское фортификационное агентство подало заявку на принудительное изъятие земельного участка, принадлежащего гражданину России и расположенного рядом с военно-морской базой Мускё. Об этом сообщило само ведомство.

Участок находится у одного из входов на базу в коммуне Ханинге. Вооружённые силы Швеции считают, что территория имеет «уникальные условия» для усиления обороны объекта, прежде всего от беспилотников.

Сейчас недвижимость принадлежит физическому лицу с российским гражданством. Шведские военные утверждают, что нынешний собственник представляет для них угрозу безопасности, однако конкретных оснований такой оценки в опубликованном сообщении не раскрывают.

«Нынешние обстоятельства не идут на пользу Швеции и НАТО, они идут на пользу России», — заявил начальник штаба ВС Швеции генерал-лейтенант Карл-Юхан Эдстрём. Он также связал необходимость получить участок с угрозой применения беспилотных систем для разведки и атак.

Заявку передали в правительственные учреждения. Экспроприация в Швеции предполагает принудительное отчуждение недвижимости с выплатой компенсации: сначала разрешение должно дать правительство, после чего размер возмещения определяется в судебном порядке. Поэтому решение об изъятии участка пока не принято.

Ранее Life.ru писал, что власти Финляндии рассматривают возможность пересмотра уже совершённых россиянами сделок с недвижимостью. Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что ограничения для российских собственников в стране последовательно ужесточались. После введения запрета на новые покупки финские военные также заговорили о возможности вмешательства в сделки, заключённые ранее, хотя соответствующих норм на тот момент ещё не приняли.