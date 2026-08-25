Дачич: Российский Ил-76 несколько раз спас дома от пожаров в Сербии

Российский Ил-76 МЧС несколько раз помогал уберечь жилые дома от природных пожаров в Сербии. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич после встречи с экипажем самолёта в аэропорту Ниша.

По словам Дачича, особенно важной была работа российского борта в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Именно благодаря нескольким вылетам Ил-76 огонь удалось удержать от перехода на жилую застройку. Глава МВД подчеркнул, что при пожарах не было человеческих жертв и не сгорели дома.

Самолёт также участвовал в тушении возгораний на горе Столови близ Кралево и в районе Луково под Вране. Дачич поблагодарил экипаж, МЧС России и российское руководство за помощь Сербии.

Ранее Life.ru рассказывал, что за четыре дня российский Ил-76 сбросил почти 800 тонн воды на пожары в Сербии. Самолёт совершил 19 вылетов и работал в районах, куда наземным подразделениям было сложно добраться. Экипаж действовал в условиях сильного задымления и сложного рельефа, помогая сербским спасателям локализовать наиболее опасные очаги.