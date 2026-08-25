Фейковая «глава аппарата Белого дома» переписывалась с британским экс-послом

Человек, выдававший себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ещё в 2025 году пытался выйти на связь с тогдашним послом Великобритании в США Питером Мандельсоном. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Самозванец написал Мандельсону и предложил согласовать удобное время для встречи. Британское посольство в Вашингтоне решило проверить контакт напрямую через офис Уайлс, где дипломатов предупредили о компрометации её телефона. После этого общение не продолжилось.

История всплыла после другого похожего эпизода — уже с Энди Бёрнэмом, который переписывался с человеком, также представлявшимся Уайлс. По данным The Telegraph, пока не установлено, стоял ли за двумя случаями один и тот же злоумышленник.

Ранее ФБР уже расследовало попытки неизвестных выдавать себя за главу аппарата Белого дома. В 2025 году мошенники связывались с американскими политиками и влиятельными лицами, причём в отдельных случаях, по данным СМИ, использовали голос, похожий на голос Уайлс, и просили деньги или информацию.

Новый эпизод вызвал в Британии вопросы к тому, почему информация о первой попытке обмана не помогла предотвратить похожую историю год спустя. При этом ни личность злоумышленника, ни возможная связь между эпизодами официально не установлены.

Ранее Life.ru писал о переписке Энди Бёрнэма с человеком, выдававшим себя за Сьюзи Уайлс. Контакт начался ещё до его прихода на Даунинг-стрит, а часть сообщений была отправлена уже после назначения премьером. Британское посольство сочло эпизод достаточно серьёзным, чтобы обсудить его с Белым домом, хотя источники утверждали, что значимой информации Бёрнэм самозванцу не передал.