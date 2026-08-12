Головокружительная смена позиций: Бёрнэм провалил первое испытание на посту премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм провалил первое серьёзное испытание на лидерство после прихода на Даунинг-стрит. К такому выводу пришла газета The Telegraph, раскритиковав главу правительства за неоднократную смену позиции по досрочному освобождению заключённых.

Поводом стала судьба преступников, причастных к гибели полицейского Эндрю Харпера в 2019 году. Сначала Бёрнэм приостановил программу досрочного освобождения заключённых по всей стране, однако через несколько недель вновь запустил её, оставив ограничения только для осуждённых за изнасилования.

После новой волны критики премьер снова скорректировал позицию. Теперь он утверждает, что существует возможность оставить за решёткой именно тех преступников, из-за которых погиб Харпер, однако конкретный механизм пока не назвал.

«Эта головокружительная смена позиций вряд ли смахивает на твёрдое руководство», — отмечает The Telegraph.

Издание считает произошедшее первым настоящим испытанием Бёрнэма после прихода к власти и утверждает, что пройти его премьер не смог.

Мать погибшего полицейского также раскритиковала неопределённость вокруг возможного освобождения виновных в смерти её сына, сравнив происходящее с пыткой. 28-летний Эндрю Харпер погиб при исполнении обязанностей в августе 2019 года, когда прибыл на вызов о краже квадроцикла в Беркшире. Троих подростков, причастных к его гибели, впоследствии приговорили в общей сложности к 42 годам лишения свободы.

Проблема досрочных освобождений обострилась на фоне переполненности британских тюрем. Сначала сообщалось о планах выпустить почти 2,5 тысячи заключённых, после чего Бёрнэм объявил, что осуждённые за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей под программу не попадут.

Ранее Life.ru писал, что Энди Бёрнэм успел оказаться под огнём критики уже через две недели после прихода на Даунинг-стрит – политик отправился в запланированный семейный отпуск. В его канцелярии заверили, что премьер продолжит получать правительственные отчёты и останется на связи с чиновниками, однако Reform UK сочла столь ранний отдых неуместным. В окружении Бёрнэма парировали, что поездку согласовали заранее, ещё до напряжённой кампании и формирования нового правительства.