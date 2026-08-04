Поработали и хватит: Премьер Британии ушел отдыхать через 14 дней после назначения

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм отправился в запланированный семейный отпуск после первых недель работы на Даунинг-стрит. По данным The Times, поездка пришлась на период после напряжённой кампании за возвращение в Палату общин и подготовки к переходу на пост главы правительства.

В канцелярии премьера заявили, что отдых не означает прекращения работы: Бёрнэм будет оставаться на связи с чиновниками, получать правительственные отчёты и продолжать участвовать в обсуждении текущих вопросов. Место поездки из соображений безопасности не раскрывается. На этой неделе ключевую роль в работе кабинета будет играть Луиз Хейг — первый государственный секретарь и канцлер герцогства Ланкастерского. При этом она не получила официальных полномочий исполнять обязанности премьер-министра.

Решение Бёрнэма взять отпуск стало поводом для критики со стороны Reform UK. Представитель партии Ли Андерсон заявил, что премьер слишком рано оставил рабочие обязанности после назначения. В окружении главы правительства указывают, что поездка была запланирована заранее и проходит на фоне интенсивного периода, который предшествовал его приходу к власти. Бёрнэм сначала участвовал в кампании в округе Мейкерфилд, а затем занимался формированием правительства и подготовкой к работе на Даунинг-стрит.

Ранее Энди Бёрнэм заявил, что готов публично возражать президенту США Дональду Трампу, когда того потребуют интересы королевства. Глава правительства подчеркнул, что любой национальный лидер обязан прежде всего стоять за свою собственную страну. По его словам, возможные разногласия с Вашингтоном не заставят Лондон отказываться от самостоятельной позиции. На вопрос, доверяет ли он американскому президенту, премьер прямо не ответил. Он ограничился замечанием, что международная обстановка быстро меняется, поэтому решения необходимо принимать с учётом развития событий.