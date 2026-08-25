Куртки прочь: Москвичам советуют не спешить прощаться с летом
Леус: Летнее тепло вернётся в Москву в начале сентября
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Метеорологическое лето в Москве пока не заканчивается, а в начале сентября в город вернётся тепло. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
С понедельника и как минимум в течение первой пятидневки сентября среднесуточная температура будет превышать плюс 15 градусов. Днём воздух продолжит прогреваться выше плюс 20.
«Слухи об окончании метеорологического лета преувеличены», — подчеркнул синоптик.
По действующим климатическим нормам метеорологическая осень в столице в среднем начинается 2 сентября. Однако эта дата может заметно сдвигаться: в прошлом году похолодание приш году похолодание пришло только 24 сентября.
Леус считает, что нынешняя прохладная аномалия окажется непродолжительной и будет компенсирована предстоящим потеплением. Поэтому начало метеорологической осени в Москве ожидается позже обычного.
Ранее главный специалист столичного метеобюро сообщила, что бабье лето с высокой вероятностью придёт в Москву и Подмосковье в середине сентября. Эксперт отметила, что точные даты и продолжительность тёплого периода пока предсказать нельзя. Классическое бабье лето обычно наступает около 14 сентября, однако устойчивое осеннее потепление бывает в регионе далеко не каждый год.
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