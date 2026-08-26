В Китае нашли древнейшие фигурки дракона и феникса возрастом 4300 лет

В китайской Внутренней Монголии археологи нашли древнейшее парное изображение дракона и феникса. Глиняные фигурки обнаружили в грунтовой гробнице возрастом около 4300 лет на территории городища Цзайцзита в Ордосе.

Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение относится примерно к 2300 году до н. э. Находка связывает образы дракона и феникса с неолитическими культурами севера Китая.

Умершего похоронили на спине, вытянув тело и направив голову на северо-восток. Рядом с шеей археологи нашли нефритовый диск «би». Такой предмет указывает на высокий статус человека.

По обе стороны от тела разместили две ритуальные фигуры. Справа находился дракон, слева — феникс в позе взлёта или парения. Исследователи считают, что такое расположение отражало представления древних людей о священных животных, смерти и загробной жизни.

Цзайцзита представляло собой укреплённое поселение площадью около 420 тысяч квадратных метров. Его размеры говорят о развитии ремесла и сложных социальных и ритуальных традициях на севере Китая в позднем неолите.

Ранее сотрудники Института археологии РАН и Государственного исторического музея впервые обнаружили в Суздальском Ополье полноценное камерное погребение X века. Это подземный деревянный «склеп» размером 3,1 на 2,7 метра, в котором был похоронен мужчина 25–35 лет вместе с целым конём и собакой.