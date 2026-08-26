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26 августа, 05:40

Yonhap: Российские самолёты вошли в зону ПВО Южной Кореи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Несколько российских военных самолётов ненадолго вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи (KADIZ), сообщает Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов страны.

Как утверждается, инцидент произошёл 25 августа в районе островов Токто и Уллындо. В ответ южнокорейские военные подняли в воздух истребители.

При этом российские воздушные суда не заходили в воздушное пространство Южной Кореи. Речь идёт именно об опознавательной зоне ПВО, границы которой устанавливаются государствами в одностороннем порядке.

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Ранее Южная Корея выразила протест России и Китаю после совместного воздушного патрулирования над Японским и Восточно-Китайским морями. В Сеуле заявили, что самолёты двух стран вошли в установленную Южной Кореей опознавательную зону ПВО, при этом воздушное пространство других государств нарушено не было.

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Дарья Денисова
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