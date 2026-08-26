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26 августа, 07:28

«Назвали Игорем и оставили жить»: Богомолы атакуют квартиры россиян

SHOT: Богомолы стали чаще появляться в квартирах жителей разных регионов РФ

Обложка © Wikipedia / Alvesgaspar

Обложка © Wikipedia / Alvesgaspar

Из-за климатических изменений богомолы начали осваивать новые территории и всё чаще попадаются на глаза жителям центральных и северных регионов России. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на рассказы подписчиков.

Богомолы поселяются в квартирах россиян. Видео © SHOT

Очевидцы встречают этих насекомых в самых неожиданных местах. Жительница подмосковного Жуковского обнаружила у себя на балконе крупную особь, сидящую на цветке. Хозяйка не растерялась, дала гостю имя Игорь и решила поселить его у себя.

В Зеленодольске (Татарстан) богомола нашли прямо в жилом помещении: он спрятался на занавеске. В городе Марксе (Саратовская область) насекомое сидело на лестничных перилах в подъезде.

Один из наиболее контактных случаев произошёл в Уфе. Во время прогулки членистоногое запрыгнуло молодому человеку на плечо.

Дальше всех забрался представитель вида, замеченный в Забайкалье. Там его обнаружили отдыхающим на дачном участке.

Традиционно богомолы обитали на юге страны. Однако, по мнению специалистов, тёплая осень и мягкая зима позволяют кладкам выживать в более холодных широтах, что расширяет ареал.

Свою лепту вносят и города: нагретый асфальт, здания и коммуникации создают комфортную температуру. А лоджии и подоконники становятся удобной площадкой для выслеживания добычи.

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Никита Никонов
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