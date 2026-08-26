Она стала «третьей» между Товстиками и получила за это грудь: кто такая Мария Трубицына Оглавление «Ты так нравишься моему мужу» Семья Марии Эстер-Трубицыной Как Мария Трубицына делала карьеру Чем занимается бывший гражданский муж Марии Трубицыной Где живёт Мария Трубицына и насколько богата Чем владеет семья Трубицыной Эпопея с Дибровыми и Товстиками не заканчивается. Теперь свои пять копеек в скандал вложила спортсменка Мария Эстер-Трубицына, у которой якобы были отношения* с обоими экс-супругами. Что о ней известно? 26 августа, 12:23 6329 6329 Скандальная красавица из «дела Товстиков» впервые всё рассказала. Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / he_is_thewinner_, elenatovstik, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Ты так нравишься моему мужу»

32-летняя триатлонистка Мария Эстер-Трубицына, которую подозревали в отношениях с Романом Товстиком и его уже бывшей женой Еленой Товстик, дала резонансное интервью. Ранее оба Товстика обвиняли её в воровстве и говорили, что у неё якобы есть зависимость от веществ. Теперь девушка рассказала свою версию:

— Для начала я не наркоманка. Никакие запрещённые вещества я не привозила. А обвинения в воровстве перебор. Они сами потеряли золотую цепочку и винили нянечек, — сразу открестилась от обвинений Эстер-Трубицына.

По её словам, она познакомилась с Еленой Товстик через занятия триатлоном и впоследствии у них действительно сложились близкие отношения*. Дальше, как утверждает триатлонистка, Елена познакомила её со своим тогда ещё мужем Романом.

«Ты так нравишься моему мужу», «Вот было бы здорово ему сделать подарок». «Либо, может быть, даже мы втроём», — якобы такое непристойное предложение сделала Елена Марии, и та согласилась.

Что интересно, девушки не сразу пошли к Роману. Как утверждает триатлонистка, она и Елена провели репетицию с неким приглашённым по такому поводу спортивным тренером.

Мария рассказала в интервью, что впоследствии, когда Товстики разводились, она предоставила Роману компромат на его жену. За это, как утверждает спортсменка, он купил ей иплантант для груди. Вероятно, эта информация помогла Товстику развестись с меньшими потерями.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / he_is_thewinner_, elenatovstik

Семья Марии Эстер-Трубицыной

На самом деле девушку зовут просто Мария Трубицына, без Эстер. Согласно своей биографии, она родилась в обеспеченной семье. Life.ru выяснил, кто её растил.

Мать Юлия Историк, основатель СНТ «Здоровье» в Одинцово, где дачи стоят по 10–40 млн рублей. Сейчас родительница может находиться в Грузии.

Отчим Коба Сологашвили, единственный бенефициар строительной компании «Иберстрой», которая недостоверно указала данные и формально работает в ноль. Его полный тёзка значился в федеральном розыске, причём оказался там из-за заявления родни, которая его потеряла.

Также у Трубицыной есть два младших брата: родной и единоутробный.

Мария Эстер-Трубицына с братом и матерью. Фото © OK / Юлия Историк

Как Мария Трубицына делала карьеру

Студенческие годы девушка провела в Калифорнии. Планировала там задержаться подольше, но не срослось. Её арестовали якобы за некий «тинейджерских поступок на спор» и не продлили визу. Вернувшись в Россию, она взяла дюжину золотых медалей в первенствах России по плаванию и победила в соревнованиях по триатлону. В 2018 году её откровенным фотосессиям в соцсетях удивлялись интервьюеры журнала «Марафонец». Она ответила им:

— Конечно, я зарабатываю на Instagram**, иначе неинтересно. Будь моя воля, у меня вообще бы не было соцсетей. В моём профиле есть спорт, лайф и контент, который больше для мужчин. Часто люди думают, что я по-настоящему такая вся в латексе и с плёткой. В соцсети мне незачем себя сдерживать, и я могу позволить себе всё, что хочу, — призналась Эстер-Трубицына.

Сейчас соцсети Эстер-Трубицыной такие же откровенные. Есть фото с разными мужчинами и женщинами.







Чем занимается бывший гражданский муж Марии Трубицыной

В старых спортивных интервью Марию спрашивали, как её (гражданский) муж смотрит на такие откровенные фотографии. Она ответила, что, мол, нормально, доверяет. Судя по всему, они вместе жили почти десяток лет. Её сожителем был Дмитрий Эдерман — по официальной легенде, успешный аналитик. При ближайшем рассмотрении в сервисе СПАРК, человек с аналогичными данными оказался совладельцем ряда фирм, занимавшихся Forex-дилерством. Все они ныне закрыты из-за недостоверно указанного адреса и прочих нарушений. Одной из них — «Дилфин Форекс» — отказывал в лицензии ЦБ. Сейчас Эдерман называет себя психологом для трейдеров, проводит когнитивно-поведенческую терапию и нейролингвистическое программирование.

Бывший гражданский муж Марии-Эстер Трубицыной. Фото © dmitryederman.ru

Где живёт Мария Трубицына и насколько богата

До знакомства с Товстиками Мария Трубицына работала тренером в спа- и фитнес-центрах. В 2022 году она интересовалась репатриацией в Израиль. Это видно по общедоступным пабликам. А полтора года назад она, по собственным словам, участвовала в велосипедном заезде по маршруту Тель-Авив – Ашдод за израильскую сборную. В другом сообществе около четырёх месяцев назад Мария-Эстер написала, что соскучилась по Москве. Если присмотреться к её перепискам, то кажется, что она ищет знакомств с мужчинами — например, теми кто составит ей компанию в пробежках по тель-авивскому побережью.

Где и кем раньше работала Мария Трубицына? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / he_is_thewinner_

В соцсетях девушка прямо указывает, что живёт в Тель-Авиве.

Чем владеет семья Трубицыной

В Москве у Трубицыной остаётся мамина трёхкомнатная квартира стоимостью свыше 60 млн рублей в знаменитом Кооперативном доме Наркомвнешторга — это семиэтажный гигант на Садовом кольце в Тверском районе, перестроенный из раннесоветского авангарда в монументальную сталинскую классику.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. ** Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Авторы Пётр Егоров