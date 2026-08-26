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26 августа, 14:00

Почему Третий Спас называют Ореховым и Хлебным

Оглавление
Почему праздник вообще называется Спасом
Почему Спас называют Третьим
Почему Третий Спас называют Ореховым
Почему Ореховый Спас называют Хлебным
Почему один праздник получил сразу два главных названия
Почему Третий Спас называют Холщовым и Спасом на полотне
А почему Спас называют Осенним или Холодным
Ореховый и Хлебный Спас — церковные названия или народные
Что означают все названия Третьего Спаса — коротко
Как правильно называть праздник 29 августа
FAQ

Почему Ореховый Спас называют Третьим и Хлебным, откуда появились названия Холщовый Спас и Спас на полотне и что они означают. Простое объяснение к 29 августа 2026 года.

Ореховый, или Хлебный, Спас отмечают ежегодно 29 августа — в конце лета, когда завершалась жатва и начинался сбор орехов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ореховый, или Хлебный, Спас отмечают ежегодно 29 августа — в конце лета, когда завершалась жатва и начинался сбор орехов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ореховый Спас отмечают 29 августа. В 2026 году дата приходится на субботу. У одного дня сразу несколько названий: Третий Спас, Ореховый, Хлебный, Холщовый и Спас на полотне. И почти каждое из них появилось не из церковного устава, а из народного календаря — люди связали христианский праздник с тем, что происходило в хозяйстве в самом конце августа. Life.ru объясняет, почему Третий Спас стал Ореховым и Хлебным и откуда взялись остальные его названия.

Если совсем коротко: Ореховым Спас назвали из-за созревания и начала сбора лесных орехов, Хлебным — потому что к концу августа завершалась жатва и на столе появлялся хлеб из муки нового урожая, а Третьим — потому что этот день завершает августовскую череду из трёх народных Спасов.

Почему праздник вообще называется Спасом

Слово «Спас» в народной традиции связано со Спасителем — Иисусом Христом. При этом «Ореховый Спас», «Хлебный Спас» и «Третий Спас» — именно народные названия, а не официальное название церковного праздника.

В православном календаре 29 августа совершается Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. Русская православная церковь указывает и год события — 944-й. Поэтому церковная основа дня связана со Спасом Нерукотворным, а привычные названия про орехи, хлеб и холсты сложились уже в народной культуре.

Полную историю церковного праздника и календарь Третьего Спаса Life.ru разбирает в отдельном хабе — «Ореховый Спас 2026: какого числа, история и традиции».

Почему Спас называют Третьим

Здесь всё буквально: это третий по счёту из трёх августовских Спасов в народном календаре.

  • 14 августа — Медовый Спас;
  • 19 августа — Яблочный Спас;
  • 29 августа — Ореховый, или Хлебный, Спас.

Поэтому название «Третий Спас» описывает не содержание церковного праздника, а его место в привычной народной августовской последовательности. Именно 29 августа эта цепочка заканчивается.

Почему Третий Спас называют Ореховым

Название связано с сезонным календарём. К концу августа поспевали лесные орехи, и начинался их сбор. Российский этнографический музей прямо связывает название Орехового Спаса с тем, что к этому времени созревали лесные орехи.

Название Орехового Спаса связано со сбором созревших к концу августа лесных орехов — прежде всего плодов лещины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Название Орехового Спаса связано со сбором созревших к концу августа лесных орехов — прежде всего плодов лещины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Причём исторически речь прежде всего шла о плодах лещины — привычном для русских лесов лесном орехе. Поэтому современная картинка с грецкими орехами, кешью или миндалём передаёт идею праздника лишь условно: народное название возникло не из-за «орехов вообще», а из-за конкретного сезонного сбора урожая.

Собранные орехи сушили и заготавливали на холодное время года. Так хозяйственное событие постепенно стало настолько прочно ассоциироваться с датой, что народное имя вытеснило для многих более сложное церковное название.

Почему Ореховый Спас называют Хлебным

Вторая часть названия тоже выросла из крестьянского календаря. К концу августа на значительной части России жатва подходила к завершению. Зерно нового урожая мололи, а из свежей муки пекли хлеб и пироги.

Отсюда и известная поговорка: «Третий Спас хлеба припас».

Хлебный Спас был связан не с особым сортом хлеба и не с церковным требованием обязательно испечь каравай именно 29 августа. Название отражало главное для земледельческой семьи событие конца лета: новый хлеб уже был собран и мог появиться на столе.

Этнографические описания также связывают Третий Спас с окончанием жатвы и блюдами из муки нового урожая. Поэтому «Ореховый» и «Хлебный» — не два разных праздника, а два народных названия одного и того же дня, возникшие из разных сезонных работ.

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Почему один праздник получил сразу два главных названия

Для традиционного крестьянского календаря это нормально. Один и тот же день мог иметь несколько названий в зависимости от местности и того, какое хозяйственное событие было наиболее заметным.

Где-то сильнее закреплялась ассоциация с лещиной и сбором орехов — отсюда Ореховый Спас. Где-то на первый план выходили завершение жатвы и новый хлеб — отсюда Хлебный. Со временем оба названия стали общеупотребительными и сегодня существуют параллельно.

Поэтому вопрос «как правильно — Ореховый или Хлебный Спас?» имеет простой ответ: правильно и так, и так. Это разные народные названия одной даты — 29 августа.

Почему Третий Спас называют Холщовым и Спасом на полотне

У 29 августа есть ещё одна группа названий: Холщовый Спас, Спас на холстах, Спас на полотне.

Название «Спас на полотне» связано с Нерукотворным Образом Христа: по преданию, лик Спасителя чудесным образом отпечатался на убрусе — полотне. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Название «Спас на полотне» связано с Нерукотворным Образом Христа: по преданию, лик Спасителя чудесным образом отпечатался на убрусе — полотне. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Здесь соединились церковный и бытовой смыслы. Церковная память дня посвящена Нерукотворному Образу Христа — по преданию, лик Спасителя отпечатался на убрусе, то есть полотне. Одновременно в народной культуре с Третьим Спасом связывали ярмарки, где торговали домоткаными холстами и другим текстилем.

Российский этнографический музей называет торговлю домашним текстилем причиной народного названия «Холщовый». Поэтому «Спас на полотне» оказался особенно удачным названием: оно одновременно напоминало и о церковном образе на плате, и о привычных августовских ярмарках.

А почему Спас называют Осенним или Холодным

В народных календарях встречаются и менее распространённые названия — Осенний Спас, Холодный Спас. Они объясняются временем года: праздник приходится на самые последние дни августа, когда летние полевые работы заканчиваются, ночи становятся прохладнее, а осень уже совсем близко.

Эти названия не имеют отдельного церковного содержания и относятся именно к сезонной народной традиции.

Ореховый и Хлебный Спас — церковные названия или народные

Народные. Это принципиально важное различие.

В церковном календаре 29 августа — день Перенесения Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. А названия Ореховый, Хлебный, Третий и Холщовый появились в народной культуре и описывают сезонные занятия, урожай и бытовые традиции конца августа.

Хлеб и орехи стали народными символами Третьего Спаса, соединив традиции окончания жатвы и сбора урожая с православным праздником 29 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хлеб и орехи стали народными символами Третьего Спаса, соединив традиции окончания жатвы и сбора урожая с православным праздником 29 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поэтому неправильно объяснять, будто Церковь установила специальный «праздник орехов» или «праздник хлеба». Орехи и новый хлеб — народный слой даты, который со временем соединился с православным календарём.

Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, — в отдельном материале Life.ru.

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Что означают все названия Третьего Спаса — коротко

  • Третий Спас — третий и последний из трёх августовских народных Спасов.
  • Ореховый Спас — к концу августа созревали лесные орехи, прежде всего лещина, и начинался их сбор.
  • Хлебный Спас — жатва подходила к концу, а из зерна нового урожая пекли хлеб.
  • Холщовый Спас — в этот период проходили ярмарки, где торговали домоткаными холстами и тканями.
  • Спас на полотне — название перекликается с Нерукотворным Образом Христа на убрусе — полотне.
  • Осенний, или Холодный, Спас — 29 августа находится на границе лета и осени.

Как правильно называть праздник 29 августа

В бытовой речи можно использовать любое из закрепившихся народных названий: Ореховый Спас, Хлебный Спас или Третий Спас. Самое узнаваемое сегодня — Ореховый Спас.

Если речь идёт именно о церковном календаре, точнее писать: «Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа».

А если нужен короткий и понятный вариант для широкой аудитории, формулировка «Ореховый, или Хлебный, Спас» одновременно передаёт два самых распространённых народных названия.

FAQ

  • Почему Ореховый Спас называется Ореховым?

Потому что к концу августа созревали лесные орехи, прежде всего лещина, и начинался их сбор.

  • Почему Ореховый Спас называют Хлебным?

К этому времени подходила к концу жатва, зерно нового урожая мололи в муку и пекли свежий хлеб. Отсюда поговорка «Третий Спас хлеба припас».

  • Почему Спас называется Третьим?

Потому что это третий августовский Спас после Медового 14 августа и Яблочного 19 августа.

  • Ореховый и Хлебный Спас — это один праздник?

Да. Это два народных названия одного дня — 29 августа.

  • Почему его называют Холщовым Спасом?

Название связывают с ярмарками, на которых в это время торговали домоткаными холстами и тканями.

  • Что такое Спас на полотне?

Это ещё одно название Третьего Спаса. Оно связано с церковной памятью о Нерукотворном Образе Христа на убрусе — полотне, а в народной традиции также перекликается с торговлей холстами.

  • Какой церковный праздник отмечают 29 августа?

Русская православная церковь вспоминает Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа, произошедшее в 944 году.

  • Когда Ореховый Спас в 2026 году?

29 августа 2026 года, в субботу.

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Александра Новоселова
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