Почему Третий Спас называют Ореховым и Хлебным
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Почему Ореховый Спас называют Третьим и Хлебным, откуда появились названия Холщовый Спас и Спас на полотне и что они означают. Простое объяснение к 29 августа 2026 года.
Ореховый, или Хлебный, Спас отмечают ежегодно 29 августа — в конце лета, когда завершалась жатва и начинался сбор орехов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ореховый Спас отмечают 29 августа. В 2026 году дата приходится на субботу. У одного дня сразу несколько названий: Третий Спас, Ореховый, Хлебный, Холщовый и Спас на полотне. И почти каждое из них появилось не из церковного устава, а из народного календаря — люди связали христианский праздник с тем, что происходило в хозяйстве в самом конце августа. Life.ru объясняет, почему Третий Спас стал Ореховым и Хлебным и откуда взялись остальные его названия.
Если совсем коротко: Ореховым Спас назвали из-за созревания и начала сбора лесных орехов, Хлебным — потому что к концу августа завершалась жатва и на столе появлялся хлеб из муки нового урожая, а Третьим — потому что этот день завершает августовскую череду из трёх народных Спасов.
Почему праздник вообще называется Спасом
Слово «Спас» в народной традиции связано со Спасителем — Иисусом Христом. При этом «Ореховый Спас», «Хлебный Спас» и «Третий Спас» — именно народные названия, а не официальное название церковного праздника.
В православном календаре 29 августа совершается Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. Русская православная церковь указывает и год события — 944-й. Поэтому церковная основа дня связана со Спасом Нерукотворным, а привычные названия про орехи, хлеб и холсты сложились уже в народной культуре.
Полную историю церковного праздника и календарь Третьего Спаса Life.ru разбирает в отдельном хабе — «Ореховый Спас 2026: какого числа, история и традиции».
Почему Спас называют Третьим
Здесь всё буквально: это третий по счёту из трёх августовских Спасов в народном календаре.
- 14 августа — Медовый Спас;
- 19 августа — Яблочный Спас;
- 29 августа — Ореховый, или Хлебный, Спас.
Поэтому название «Третий Спас» описывает не содержание церковного праздника, а его место в привычной народной августовской последовательности. Именно 29 августа эта цепочка заканчивается.
Почему Третий Спас называют Ореховым
Название связано с сезонным календарём. К концу августа поспевали лесные орехи, и начинался их сбор. Российский этнографический музей прямо связывает название Орехового Спаса с тем, что к этому времени созревали лесные орехи.
Название Орехового Спаса связано со сбором созревших к концу августа лесных орехов — прежде всего плодов лещины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Причём исторически речь прежде всего шла о плодах лещины — привычном для русских лесов лесном орехе. Поэтому современная картинка с грецкими орехами, кешью или миндалём передаёт идею праздника лишь условно: народное название возникло не из-за «орехов вообще», а из-за конкретного сезонного сбора урожая.
Собранные орехи сушили и заготавливали на холодное время года. Так хозяйственное событие постепенно стало настолько прочно ассоциироваться с датой, что народное имя вытеснило для многих более сложное церковное название.
Почему Ореховый Спас называют Хлебным
Вторая часть названия тоже выросла из крестьянского календаря. К концу августа на значительной части России жатва подходила к завершению. Зерно нового урожая мололи, а из свежей муки пекли хлеб и пироги.
Отсюда и известная поговорка: «Третий Спас хлеба припас».
Хлебный Спас был связан не с особым сортом хлеба и не с церковным требованием обязательно испечь каравай именно 29 августа. Название отражало главное для земледельческой семьи событие конца лета: новый хлеб уже был собран и мог появиться на столе.
Этнографические описания также связывают Третий Спас с окончанием жатвы и блюдами из муки нового урожая. Поэтому «Ореховый» и «Хлебный» — не два разных праздника, а два народных названия одного и того же дня, возникшие из разных сезонных работ.
Почему один праздник получил сразу два главных названия
Для традиционного крестьянского календаря это нормально. Один и тот же день мог иметь несколько названий в зависимости от местности и того, какое хозяйственное событие было наиболее заметным.
Где-то сильнее закреплялась ассоциация с лещиной и сбором орехов — отсюда Ореховый Спас. Где-то на первый план выходили завершение жатвы и новый хлеб — отсюда Хлебный. Со временем оба названия стали общеупотребительными и сегодня существуют параллельно.
Поэтому вопрос «как правильно — Ореховый или Хлебный Спас?» имеет простой ответ: правильно и так, и так. Это разные народные названия одной даты — 29 августа.
Почему Третий Спас называют Холщовым и Спасом на полотне
У 29 августа есть ещё одна группа названий: Холщовый Спас, Спас на холстах, Спас на полотне.
Название «Спас на полотне» связано с Нерукотворным Образом Христа: по преданию, лик Спасителя чудесным образом отпечатался на убрусе — полотне. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Здесь соединились церковный и бытовой смыслы. Церковная память дня посвящена Нерукотворному Образу Христа — по преданию, лик Спасителя отпечатался на убрусе, то есть полотне. Одновременно в народной культуре с Третьим Спасом связывали ярмарки, где торговали домоткаными холстами и другим текстилем.
Российский этнографический музей называет торговлю домашним текстилем причиной народного названия «Холщовый». Поэтому «Спас на полотне» оказался особенно удачным названием: оно одновременно напоминало и о церковном образе на плате, и о привычных августовских ярмарках.
А почему Спас называют Осенним или Холодным
В народных календарях встречаются и менее распространённые названия — Осенний Спас, Холодный Спас. Они объясняются временем года: праздник приходится на самые последние дни августа, когда летние полевые работы заканчиваются, ночи становятся прохладнее, а осень уже совсем близко.
Эти названия не имеют отдельного церковного содержания и относятся именно к сезонной народной традиции.
Ореховый и Хлебный Спас — церковные названия или народные
Народные. Это принципиально важное различие.
В церковном календаре 29 августа — день Перенесения Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. А названия Ореховый, Хлебный, Третий и Холщовый появились в народной культуре и описывают сезонные занятия, урожай и бытовые традиции конца августа.
Хлеб и орехи стали народными символами Третьего Спаса, соединив традиции окончания жатвы и сбора урожая с православным праздником 29 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Поэтому неправильно объяснять, будто Церковь установила специальный «праздник орехов» или «праздник хлеба». Орехи и новый хлеб — народный слой даты, который со временем соединился с православным календарём.
Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, — в отдельном материале Life.ru.
Что означают все названия Третьего Спаса — коротко
- Третий Спас — третий и последний из трёх августовских народных Спасов.
- Ореховый Спас — к концу августа созревали лесные орехи, прежде всего лещина, и начинался их сбор.
- Хлебный Спас — жатва подходила к концу, а из зерна нового урожая пекли хлеб.
- Холщовый Спас — в этот период проходили ярмарки, где торговали домоткаными холстами и тканями.
- Спас на полотне — название перекликается с Нерукотворным Образом Христа на убрусе — полотне.
- Осенний, или Холодный, Спас — 29 августа находится на границе лета и осени.
Как правильно называть праздник 29 августа
В бытовой речи можно использовать любое из закрепившихся народных названий: Ореховый Спас, Хлебный Спас или Третий Спас. Самое узнаваемое сегодня — Ореховый Спас.
Если речь идёт именно о церковном календаре, точнее писать: «Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа».
А если нужен короткий и понятный вариант для широкой аудитории, формулировка «Ореховый, или Хлебный, Спас» одновременно передаёт два самых распространённых народных названия.
FAQ
- Почему Ореховый Спас называется Ореховым?
Потому что к концу августа созревали лесные орехи, прежде всего лещина, и начинался их сбор.
- Почему Ореховый Спас называют Хлебным?
К этому времени подходила к концу жатва, зерно нового урожая мололи в муку и пекли свежий хлеб. Отсюда поговорка «Третий Спас хлеба припас».
- Почему Спас называется Третьим?
Потому что это третий августовский Спас после Медового 14 августа и Яблочного 19 августа.
- Ореховый и Хлебный Спас — это один праздник?
Да. Это два народных названия одного дня — 29 августа.
- Почему его называют Холщовым Спасом?
Название связывают с ярмарками, на которых в это время торговали домоткаными холстами и тканями.
- Что такое Спас на полотне?
Это ещё одно название Третьего Спаса. Оно связано с церковной памятью о Нерукотворном Образе Христа на убрусе — полотне, а в народной традиции также перекликается с торговлей холстами.
- Какой церковный праздник отмечают 29 августа?
Русская православная церковь вспоминает Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа, произошедшее в 944 году.
- Когда Ореховый Спас в 2026 году?
29 августа 2026 года, в субботу.