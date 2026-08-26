Почему Третий Спас называют Ореховым и Хлебным

Ореховый Спас отмечают 29 августа. В 2026 году дата приходится на субботу. У одного дня сразу несколько названий: Третий Спас, Ореховый, Хлебный, Холщовый и Спас на полотне. И почти каждое из них появилось не из церковного устава, а из народного календаря — люди связали христианский праздник с тем, что происходило в хозяйстве в самом конце августа. Life.ru объясняет, почему Третий Спас стал Ореховым и Хлебным и откуда взялись остальные его названия.

Если совсем коротко: Ореховым Спас назвали из-за созревания и начала сбора лесных орехов, Хлебным — потому что к концу августа завершалась жатва и на столе появлялся хлеб из муки нового урожая, а Третьим — потому что этот день завершает августовскую череду из трёх народных Спасов.

Почему праздник вообще называется Спасом

Слово «Спас» в народной традиции связано со Спасителем — Иисусом Христом. При этом «Ореховый Спас», «Хлебный Спас» и «Третий Спас» — именно народные названия, а не официальное название церковного праздника.

В православном календаре 29 августа совершается Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. Русская православная церковь указывает и год события — 944-й. Поэтому церковная основа дня связана со Спасом Нерукотворным, а привычные названия про орехи, хлеб и холсты сложились уже в народной культуре.

Полную историю церковного праздника и календарь Третьего Спаса Life.ru разбирает в отдельном хабе — «Ореховый Спас 2026: какого числа, история и традиции».

Почему Спас называют Третьим

Здесь всё буквально: это третий по счёту из трёх августовских Спасов в народном календаре.

14 августа — Медовый Спас;

19 августа — Яблочный Спас;

29 августа — Ореховый, или Хлебный, Спас.

Поэтому название «Третий Спас» описывает не содержание церковного праздника, а его место в привычной народной августовской последовательности. Именно 29 августа эта цепочка заканчивается.

Почему Третий Спас называют Ореховым

Название связано с сезонным календарём. К концу августа поспевали лесные орехи, и начинался их сбор. Российский этнографический музей прямо связывает название Орехового Спаса с тем, что к этому времени созревали лесные орехи.

Название Орехового Спаса связано со сбором созревших к концу августа лесных орехов — прежде всего плодов лещины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Причём исторически речь прежде всего шла о плодах лещины — привычном для русских лесов лесном орехе. Поэтому современная картинка с грецкими орехами, кешью или миндалём передаёт идею праздника лишь условно: народное название возникло не из-за «орехов вообще», а из-за конкретного сезонного сбора урожая.

Собранные орехи сушили и заготавливали на холодное время года. Так хозяйственное событие постепенно стало настолько прочно ассоциироваться с датой, что народное имя вытеснило для многих более сложное церковное название.

Почему Ореховый Спас называют Хлебным

Вторая часть названия тоже выросла из крестьянского календаря. К концу августа на значительной части России жатва подходила к завершению. Зерно нового урожая мололи, а из свежей муки пекли хлеб и пироги.

Отсюда и известная поговорка: «Третий Спас хлеба припас».

Хлебный Спас был связан не с особым сортом хлеба и не с церковным требованием обязательно испечь каравай именно 29 августа. Название отражало главное для земледельческой семьи событие конца лета: новый хлеб уже был собран и мог появиться на столе.

Этнографические описания также связывают Третий Спас с окончанием жатвы и блюдами из муки нового урожая. Поэтому «Ореховый» и «Хлебный» — не два разных праздника, а два народных названия одного и того же дня, возникшие из разных сезонных работ.

Почему один праздник получил сразу два главных названия

Для традиционного крестьянского календаря это нормально. Один и тот же день мог иметь несколько названий в зависимости от местности и того, какое хозяйственное событие было наиболее заметным.

Где-то сильнее закреплялась ассоциация с лещиной и сбором орехов — отсюда Ореховый Спас. Где-то на первый план выходили завершение жатвы и новый хлеб — отсюда Хлебный. Со временем оба названия стали общеупотребительными и сегодня существуют параллельно.

Поэтому вопрос «как правильно — Ореховый или Хлебный Спас?» имеет простой ответ: правильно и так, и так. Это разные народные названия одной даты — 29 августа.

Почему Третий Спас называют Холщовым и Спасом на полотне

У 29 августа есть ещё одна группа названий: Холщовый Спас, Спас на холстах, Спас на полотне.

Название «Спас на полотне» связано с Нерукотворным Образом Христа: по преданию, лик Спасителя чудесным образом отпечатался на убрусе — полотне. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Здесь соединились церковный и бытовой смыслы. Церковная память дня посвящена Нерукотворному Образу Христа — по преданию, лик Спасителя отпечатался на убрусе, то есть полотне. Одновременно в народной культуре с Третьим Спасом связывали ярмарки, где торговали домоткаными холстами и другим текстилем.

Российский этнографический музей называет торговлю домашним текстилем причиной народного названия «Холщовый». Поэтому «Спас на полотне» оказался особенно удачным названием: оно одновременно напоминало и о церковном образе на плате, и о привычных августовских ярмарках.

А почему Спас называют Осенним или Холодным

В народных календарях встречаются и менее распространённые названия — Осенний Спас, Холодный Спас. Они объясняются временем года: праздник приходится на самые последние дни августа, когда летние полевые работы заканчиваются, ночи становятся прохладнее, а осень уже совсем близко.

Эти названия не имеют отдельного церковного содержания и относятся именно к сезонной народной традиции.

Ореховый и Хлебный Спас — церковные названия или народные

Народные. Это принципиально важное различие.

В церковном календаре 29 августа — день Перенесения Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. А названия Ореховый, Хлебный, Третий и Холщовый появились в народной культуре и описывают сезонные занятия, урожай и бытовые традиции конца августа.

Хлеб и орехи стали народными символами Третьего Спаса, соединив традиции окончания жатвы и сбора урожая с православным праздником 29 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поэтому неправильно объяснять, будто Церковь установила специальный «праздник орехов» или «праздник хлеба». Орехи и новый хлеб — народный слой даты, который со временем соединился с православным календарём.

Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, — в отдельном материале Life.ru.

Что означают все названия Третьего Спаса — коротко

Третий Спас — третий и последний из трёх августовских народных Спасов.

третий и последний из трёх августовских народных Спасов. Ореховый Спас — к концу августа созревали лесные орехи, прежде всего лещина, и начинался их сбор.

к концу августа созревали лесные орехи, прежде всего лещина, и начинался их сбор. Хлебный Спас — жатва подходила к концу, а из зерна нового урожая пекли хлеб.

жатва подходила к концу, а из зерна нового урожая пекли хлеб. Холщовый Спас — в этот период проходили ярмарки, где торговали домоткаными холстами и тканями.

в этот период проходили ярмарки, где торговали домоткаными холстами и тканями. Спас на полотне — название перекликается с Нерукотворным Образом Христа на убрусе — полотне.

название перекликается с Нерукотворным Образом Христа на убрусе — полотне. Осенний, или Холодный, Спас — 29 августа находится на границе лета и осени.

Как правильно называть праздник 29 августа

В бытовой речи можно использовать любое из закрепившихся народных названий: Ореховый Спас, Хлебный Спас или Третий Спас. Самое узнаваемое сегодня — Ореховый Спас.

Если речь идёт именно о церковном календаре, точнее писать: «Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа».

А если нужен короткий и понятный вариант для широкой аудитории, формулировка «Ореховый, или Хлебный, Спас» одновременно передаёт два самых распространённых народных названия.

FAQ

Почему Ореховый Спас называется Ореховым?

Потому что к концу августа созревали лесные орехи, прежде всего лещина, и начинался их сбор.

Почему Ореховый Спас называют Хлебным?

К этому времени подходила к концу жатва, зерно нового урожая мололи в муку и пекли свежий хлеб. Отсюда поговорка «Третий Спас хлеба припас».

Почему Спас называется Третьим?

Потому что это третий августовский Спас после Медового 14 августа и Яблочного 19 августа.

Ореховый и Хлебный Спас — это один праздник?

Да. Это два народных названия одного дня — 29 августа.

Почему его называют Холщовым Спасом?

Название связывают с ярмарками, на которых в это время торговали домоткаными холстами и тканями.

Что такое Спас на полотне?

Это ещё одно название Третьего Спаса. Оно связано с церковной памятью о Нерукотворном Образе Христа на убрусе — полотне, а в народной традиции также перекликается с торговлей холстами.

Какой церковный праздник отмечают 29 августа?

Русская православная церковь вспоминает Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа, произошедшее в 944 году.

Когда Ореховый Спас в 2026 году?