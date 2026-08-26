Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с президентом Сирии
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Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Сирийской Арабской Республики Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Информацию о состоявшемся контакте подтвердили в Кремле.
В ходе беседы Москва вновь обозначила свою принципиальную позицию. Российский президент выразил твердую поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета арабского государства.
Стороны детально обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание уделили перспективным направлениям торгово-экономического взаимодействия, которые требуют оперативной проработки.
Лидеры подчеркнули обоюдную заинтересованность в интенсификации контактов. Главы государств заявили о готовности к углублению политического диалога на всех уровнях.
В ближайшее время ведомства двух стран приступят к реализации намеченных планов. Дальнейшие шаги направлены на укрепление партнёрства в текущих геополитических условиях.
Ахмед Хусейн аш-Шараа (также известный под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Джулани) — сирийский государственный деятель, действующий президент Сирии с 29 января 2025 года.
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