Путин снял Ефимова с поста спецпредставителя по Сирии и назначил нового

Президент России Владимир Путин освободил Александра Ефимова от должности спецпредставителя президента по развитию отношений с Сирией. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Другим документом глава государства назначил на освободившуюся должность Дмитрия Догадкина. Новый спецпредставитель родился в 1967 году, в 1990-м окончил МГИМО и владеет арабским и английским языками. В системе МИД он трудится с 1990 года, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. В разные годы Догадкин работал советником-посланником в посольстве России в Сирии, возглавлял отдел в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки, а с декабря 2017 года занимал пост посла России в Султанате Оман.

Ранее Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР. До этого дипломат возглавлял российское посольство в Нигерии. Новое назначение соответствует его многолетней специализации. Подъелышев владеет корейским и английским языками, а его дипломатическая карьера началась именно на Корейском полуострове: после окончания МГИМО в 1984 году он поступил на службу в МИД СССР и с 1984 по 1988 год работал в советском посольстве в Пхеньяне.