Путин назначил Андрея Подъёлышева послом России в КНДР

Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР. До этого дипломат возглавлял российское посольство в Нигерии.

Новое назначение соответствует его профессиональной специализации. Подъелышев владеет корейским и английским языками, а дипломатическую карьеру начал именно на Корейском полуострове. В 1984 году он окончил МГИМО и поступил на службу в МИД СССР. Первым местом его зарубежной работы стало посольство Советского Союза в КНДР, где он трудился до 1988 года.

Позднее дипломат работал в Республике Корея, Генеральном консульстве России в Сан-Франциско и центральном аппарате МИД. С 2015 по 2019 год Подъелышев занимал должность генерального консула России в Стамбуле. Затем в течение пяти лет был заместителем директора Консульского департамента российского внешнеполитического ведомства. В декабре 2024 года его назначили послом России в Нигерии. На новом посту дипломату предстоит вернуться к направлению, с которого началась его карьера более 40 лет назад. Его образование, знание языка и опыт работы в обеих корейских республиках могут оказаться особенно востребованными на фоне расширения контактов Москвы и Пхеньяна.

Отношения Москвы и Пхеньяна заметно укрепились после подписания в 2024 году Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Одним из практических направлений стало развитие туризма: Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР, запустила прямые рейсы между Москвой и Пхеньяном, а российские путешественники вошли в число первых иностранных гостей нового морского курорта Вонсан-Кальма. Москва и Пхеньян также договаривались расширять туристические обмены, увеличивать число поездок россиян и развивать транспортные маршруты между странами.