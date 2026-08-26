От Гагарина до новой орбитальной станции: Путин поздравил РКК «Энергия» с 80-летним юбилеем

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» отмечает 80-летний юбилей. По этому случаю президент России Владимир Путин направил сотрудникам и ветеранам предприятия торжественное послание. Глава государства подчеркнул, что «Энергия» остаётся в авангарде отечественной космонавтики, продолжая воплощать в жизнь самые амбициозные и перспективные разработки.

Президент высоко оценил вклад предприятия в развитие ракетно-космической отрасли и укрепление обороноспособности страны. Он напомнил, что именно здесь работали легендарные конструкторы и специалисты, чьи разработки позволили СССР первыми покорить космос, запустить пилотируемый корабль «Восток» и реализовать амбициозные программы по исследованию других планет Солнечной системы.

«Отрадно, что и сегодня корпорация РКК «Энергия» — в числе признанных лидеров отрасли. Вы бережно храните и развиваете замечательные традиции предшественников, трудитесь основательно, смело внедряете инновационные технологии и новаторские идеи, воплощаете в жизнь крупные, перспективные проекты», — говорится в послании.

Путин подчеркнул, что выбранный курс поможет специалистам РКК «Энергия» справиться с амбициозными вызовами, стоящими перед отраслью. Речь идёт о создании перспективного пилотируемого корабля, проектировании российской орбитальной станции и производстве разгонных блоков. Президент пожелал коллективу и ветеранам предприятия удачи в реализации этих масштабных проектов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Международная космическая станция готовится к последнему витку вокруг Земли, после чего на замену ей придёт новая Российская орбитальная станция (РОС). Эксперты говорят, что принцип её работы будет похож на корабли из фильма «Чужой».