РКК «Энергия»: Иностранные партнёры продлили пользование МКС до 2030 года

Иностранные участники программы Международной космической станции решили продлить её использование до 2030 года. Об этом говорится в годовом отчёте РКК «Энергия».

Российская сторона ранее определила собственный горизонт планирования. В документе уточняется, что Правительство РФ ещё в 2023 году одобрило эксплуатацию своего сегмента с экипажем до 2028 года.

При этом корпорация не сворачивает работы по национальному проекту. В отчёте подтверждено, что первый этап развёртывания Российской орбитальной станции (РОС) намечен на 2028 год. Головной организацией по этому направлению выступает «Энергия».

Для снабжения будущего комплекса создаются новые модификации техники. Транспортно-техническое обеспечение РОС возложат на пилотируемый корабль «Союз РОС» и грузовой «Прогресс РОС». Также ведутся работы по перспективному транспортному средству.

Параллельно продолжается текущая программа полётов. Предприятие изготавливает и запускает аппараты «Союз МС» и «Прогресс МС». На российском сегменте МКС расширяется перечень научно-прикладных исследований и экспериментов.

Положение ПАО «РКК «Энергия» в пилотируемой космонавтике характеризуется как устойчивое. Компания сохраняет за собой функции головного разработчика по обоим ключевым направлениям.

Международная космическая станция (МКС) — это крупнейший в истории человечества научно-технический проект на околоземной орбите, реализуемый с 1998 года при участии космических агентств России («Роскосмос»), США (NASA), Европы (ESA), Японии (JAXA) и Канады (CSA). Станция, движущаяся на высоте около 420 километров со скоростью примерно 28 000 км/ч, представляет собой многоцелевой орбитальный комплекс, где в условиях микрогравитации постоянно работает международный экипаж. МКС служит уникальной лабораторией для исследований в области биологии, физики, медицины и материаловедения, позволяя ставить эксперименты, невозможные на Земле, и одновременно является испытательным полигоном для отработки технологий будущих дальних космических миссий.