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26 августа, 10:24

Кабмин разрешил кабельщикам до 2027 года использовать импортное оптоволокно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Explode

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Explode

До 30 июня 2027 года производители волоконно-оптических кабелей в РФ могут без ограничений использовать сырье, ввезённое из стран за пределами ЕАЭС. Такое послабление утверждено постановлением кабмина № 1026, передают «Ведомости».

Причина корректировки — нерабочее состояние завода «Оптиковолоконные системы» в Мордовии. Эта площадка остается единственной в евразийском союзе, где выпускают базовое сырье, однако после атаки БПЛА весной 2025 года предприятие сильно повреждено и сейчас лишь распродаёт остатки со склада.

Норма, обязывающая применять оптоволокно из ЕАЭС для признания кабеля отечественным, была введена ещё в 2016-м. Но весной текущего года в Минпромторге констатировали невозможность её соблюдения из-за выхода из строя ключевых агрегатов.

Главред издания ComNews Леонид Коник уточнил: правило касается госзакупок, структур с госучастием и значимых объектов критической инфраструктуры. Частные операторы вольны прокладывать даже полностью зарубежную продукцию.

Чтобы избежать нехватки товара для бюджетных заказчиков, власти увеличили допустимую долю иностранных компонентов в стоимости оптического кабеля с 40 до 70 процентов. Возврат к прежним параметрам отложен минимум до начала 2028 года. В ведомстве пояснили, что это обеспечит «плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна».

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По оценке аналитика Алексея Бойко, без учёта старых резервов зависимость от импорта этого материала в России достигает практически 100 процентов. Основные закупки идут в Китае, а спрос на такой ресурс со стороны РФ и Украины для нужд беспилотных систем уже вызвал резкий скачок мировых цен.

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Никита Никонов
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