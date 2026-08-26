Какие анализы сдать, если бесят примерно все: чек-лист от учёного

Если всё вокруг раздражает и человек перестал справляться со стрессом, ему необходимо проверить уровень микронутриентов в организме. Данное заявление сделал в беседе с Life.ru кандидат медицинских наук, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный.

Макро- и микроэлементы не просто «помощники» в организме, а напрямую влияют на то, насколько хорошо мы справляемся со стрессом. Во время стресса организм мобилизует ресурсы: активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, выбрасываются кортизол и адреналин. В этот момент резко возрастает потребность в ряде микронутриентов — они активно расходуются, а часть может усиленно выводиться. Если в рационе или из-за нагрузок их не хватает, это создаёт порочный круг: стресс усиливается, а дефицит нутриентов делает нас ещё более уязвимыми. Андрей Скальный Эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук в области элементологии

Эксперт выделил магний как главный антистрессовый элемент. Он регулирует возбудимость нейронов, участвует в синтезе нейромедиаторов и поддерживает баланс между возбуждающим глутаматом и тормозящей ГАМК. Нехватка магния оборачивается тревожностью, раздражительностью и проблемами со сном. При этом сам стресс способствует выведению магния, что лишь усугубляет реакцию.

Калий поддерживает обмен сигналами между нервными клетками, а его дефицит приводит к слабости и падению стрессоустойчивости. Кальций участвует в передаче нервных импульсов и помогает адаптироваться к эмоциональным нагрузкам.

Цинк важен для восстановления после физического и умственного напряжения, при его нехватке сложнее концентрироваться и быстрее наступает усталость. Медь задействована в синтезе нейромедиаторов, марганец защищает нервные клетки и поддерживает мозговую деятельность, а селен благодаря антиоксидантным свойствам смягчает последствия длительного стресса.

«Витамины группы B выступают кофакторами в реакциях синтеза и транспорта нейромедиаторов, а также участвуют в миелинизации (образовании защитной оболочки) нервных волокон. Их дефицит напрямую нарушает работу нервной системы и снижает способность противостоять стрессу. Витамин C действует как антиоксидант, помогая организму нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются в ответ на стресс», — подчеркнул эксперт.

Скальный предупредил, что самостоятельно назначать себе добавки не стоит. При раздражительности, хронической усталости, проблемах со сном или концентрацией необходимо обратиться к терапевту, неврологу или эндокринологу. Специалист определит причины состояния, при необходимости назначит анализы на уровень магния, цинка, селена и подберёт тактику коррекции.

«В целом сбалансированное питание, богатое этими элементами и витаминами, — это хорошая профилактика: оно создаёт в организме запас прочности, чтобы легче переносить нагрузки. Однако для получения более точного ответа и выбора тактики коррекции дисбалансов элементов и витаминов рекомендую обратиться к специалисту», — подытожил он.

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