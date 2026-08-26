Грушко: МИД неизвестно о предложении Киева о прекращении атак в Чёрном море

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявил, что не располагает сведениями об инициативе Владимира Зеленского касательно остановки атак на гражданские суда в акватории Черного моря. Об этом дипломат сообщил в беседе с представителями прессы.

По его словам, информация о том, что Москва якобы отвергла соответствующее предложение украинской стороны, не имеет под собой оснований. «Мне неизвестно ни о каком предложении Зеленского», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что в медиапространстве и различных каналах циркулирует множество идей и инициатив. Однако, как заметил замминистра, все эти информационные вбросы далеки от реальных целей, которых придерживается Россия.

Речь, по его словам, идёт о достижении устойчивого мира на украинской территории и обязательном устранении коренных причин текущего конфликта. Грушко акцентировал, что данная позиция остаётся неизменной.

Он также отметил, что российская сторона регулярно доносит свою точку зрения до всех участников международного сообщества, используя для этого как официальные, так и закрытые каналы связи.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «экзотическими и неприемлемыми» предложения Киева, которые доводятся до Москвы в рамках возможных переговоров. Российский лидер пояснил, что не хочет вдаваться в детали, поскольку это лишь зондаж по различным направлениям. Он отметил, что подобные идеи звучали и раньше, но в текущей ситуации подаются иначе.