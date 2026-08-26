В Каспийском море нашли новый остров с живописной природой. Там обитают волки, кабаны и барсуки

В Каспийском море у берегов Казахстана обнаружен новый остров Рыбачий с живописной природой. Об этом в беседе с порталом lada.kz рассказал основатель туристической компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

По его словам, за последние пять лет в северной части моря, где обитают каспийские тюлени, из-за снижения уровня воды начали появляться новые участки суши. Один из них — Рыбачий — находится примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 километрах от села Баутино.

Мухашов отметил, что на новых островах в основном обитают волки, также встречаются кабаны и барсуки. Он добавил, что Рыбачий отличается живописной природой.

Ранее Институт океанологии РАН сообщал, что последствия падения уровня воды заметны по всему Каспию. Часть осушившегося дна пролива между Аграханским полуостровом и бывшим островом Чечень покрылась цветущими травами. На более возвышенных участках при этом идёт опустынивание — исчезают многие виды растений, дюны снова приходят в движение.

Уровень Каспийского моря снижается с середины 1990-х годов. В 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже отметки минус 29 метров.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления. Позже, в 2025 году, президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев публично заявили о рисках экологической катастрофы для всего региона.

Ранее учёный заявил, что Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем. По его словам, после почти 20 лет снижения уровень водоёма достиг равновесного состояния. Теперь ожидаются лишь колебания вокруг этого показателя.