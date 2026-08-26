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26 августа, 11:44

В Петербурге задержали мужчину, мастурбировавшего на девушек в метро

Обложка © ВК/ГУП «Петербургский метрополитен»

Обложка © ВК/ГУП «Петербургский метрополитен»

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в развратных действиях в отношении пассажирок на станциях «Сенная площадь», «Садовая» и «Звенигородская». Нарушителя удалось найти благодаря работе ситуационного центра метрополитена, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Информация о происходящем появилась в городских СМИ накануне, после чего сотрудники транспортной безопасности начали устанавливать личность мужчины и отслеживать его перемещения.

Около шести утра нарушитель вновь спустился в подземку. Его сразу заметили сотрудники метрополитена, после чего совместно с полицией задержали прямо на станции. Теперь мужчине предстоит понести ответственность в установленном законом порядке.

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Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Петербурге мужчины, который совершал непристойные действия рядом с сотрудницей магазина. Он удовлетворил себя на футболку продавщицы. После инцидента его нашли правоохранители, а по факту произошедшего началась проверка.

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Николь Вербер
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