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8 апреля, 13:23

В Петербурге озабоченный извращенец удовлетворил себя на футболку продавщицы

«Mash на Мойке»: В Петербурге задержали извращенца, пристававшего к продавщице

Сотрудница магазина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naletova Elena

Сотрудница магазина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naletova Elena

В Санкт-Петербурге сотрудница магазина стала жертвой извращенца. Неизвестный мужчина расхаживал между прилавками, разведывая обстановку, после чего незаметно себя удовлетворил, стоя рядом с девушкой. Позднее она заметила характерные следы на футболке, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сотрудница магазина в торговом центре Санкт-Петербурга и покупатель. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Инцидент произошёл, когда ничего не подозревающая девушка, раскладывала товары на прилавок. В этот момент мужчина сделал своё дело, после чего спешно удалился из магазина. Немногим позднее его задержали правоохранители. Начата проверка по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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А ранее Life.ru сообщал, как в Петербурге извращенец развёл около полусотни школьниц на обнажённые фотографии. Мужчина намерено выбирал жертв возрастом от 8 до 14 лет, написывая им в социальных сетях.

Мария Любицкая
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