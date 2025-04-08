В Петербурге озабоченный извращенец удовлетворил себя на футболку продавщицы

В Санкт-Петербурге сотрудница магазина стала жертвой извращенца. Неизвестный мужчина расхаживал между прилавками, разведывая обстановку, после чего незаметно себя удовлетворил, стоя рядом с девушкой. Позднее она заметила характерные следы на футболке, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сотрудница магазина в торговом центре Санкт-Петербурга и покупатель. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Инцидент произошёл, когда ничего не подозревающая девушка, раскладывала товары на прилавок. В этот момент мужчина сделал своё дело, после чего спешно удалился из магазина. Немногим позднее его задержали правоохранители. Начата проверка по статье о насильственных действиях сексуального характера.