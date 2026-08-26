Сын тренера БК «Химки» Семернинова умер в его день рождения

14-летний сын тренера БК «Химки» и молодёжной сборной России Романа Семернинова умер в его день рождения. Подросток по имени Арон скончался 25 августа во время тренировки после остановки сердца.

На сайте баскетбольного клуба указано, что Семернинов родился 25 августа 1981 года. Накануне исполнилось 45 лет.

«Спасибо большое за соболезнования. Нам ничего не нужно… Скорее всего, прощание состоится 28-го числа. Сейчас мы решаем этот вопрос. Церемония точно пройдёт в Химках. Чуть позже я сообщу подробную информацию», — приводит слова тренера «СтарХит».

Роман Семернинов — российский баскетбольный тренер, мастер спорта. В настоящее время возглавляет БК «Химки» и молодежную сборную России U20. Специализируется на работе с резервом: под его руководством сборная U16 впервые в истории пробилась на чемпионат мира, а юниоры «Химок» выиграли первенство России U18. Девять лет посвятил системе «Локомотив-Кубань», где неоднократно становился призёром турниров с командами разных возрастов, а с основной командой завоевал серебро Суперлиги.