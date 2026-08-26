Сын тренера БК «Химки» умер на тренировке из-за остановки сердца

14-летний Арон, сын главного тренера баскетбольного клуба «Химки» Романа Семернинова, скончался прямо во время занятия из-за остановки сердца. Об этом сообщили представители команды в Telegram-канале.

«Сейчас вся наша баскетбольная семья стоит плечом к плечу вместе с Вами, Роман Евгеньевич. Мы не можем забрать Вашу боль, но мы рядом и разделяем Ваше горе», — написали коллеги.

Как рассказали журналисты Mash на спорте, мальчик выполнял привычные упражнения — бегал, отрабатывал передачи и броски. В какой-то момент он неожиданно упал на паркет. Тренеры сразу же позвали медиков, однако врачам не удалось вернуть подростка к жизни.

Арон увлекался спортом с ранних лет. Он выступал за «Локомотив-Кубань» — клуб, в котором его отец проработал девять лет. В подмосковные «Химки» Роман Семернинов перебрался только в этом году.

Ранее в Уссурийске в реанимацию попала 16-летняя школьница, выпившая пять банок энергетика. Девушку доставили в больницу с сильной тахикардией и тремором. Стабилизировать её состояние удалось только благодаря совместной работе медиков Уссурийска и Владивостока, которые подключили к консультации анестезиологов-реаниматологов и детского кардиолога краевой больницы.