Взбодрилась до реанимации: Школьница выпила 5 банок энергетика и чуть не убила сердце

16-летняя школьница из Уссурийска оказалась в критическом состоянии после того, как выпила пять банок энергетика. Девушку удалось стабилизировать благодаря совместной работе врачей Уссурийска и Владивостока, сообщает Telegram-канал «Детское здравоохранение Приморья».

Подростка доставили в больницу с выраженной тахикардией и сильным тремором. После оказания первой помощи медики столкнулись с нетипичной клинической картиной и дистанционно подключили к консультации анестезиологов-реаниматологов и детского кардиолога Краевой детской клинической больницы № 1.

Когда состояние пациентки удалось привести в норму, выяснилась причина резкого ухудшения самочувствия: накануне она выпила сразу пять энергетических напитков. По оценке врачей, такая доза стимуляторов создала опаснейшую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могла привести к остановке сердца.

Ранее Life.ru рассказывал, как 25-летнюю девушку госпитализировали в Минске из-за приступа аритмии после того, как она выпила три банки энергетика. Пульс девушки разогнался примерно до 210 ударов в минуту, а давление резко упало.