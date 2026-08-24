Взбодрилась до реанимации: Школьница выпила 5 банок энергетика и чуть не убила сердце
Школьница из Уссурийска попала в реанимацию после пяти банок энергетика
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
16-летняя школьница из Уссурийска оказалась в критическом состоянии после того, как выпила пять банок энергетика. Девушку удалось стабилизировать благодаря совместной работе врачей Уссурийска и Владивостока, сообщает Telegram-канал «Детское здравоохранение Приморья».
Подростка доставили в больницу с выраженной тахикардией и сильным тремором. После оказания первой помощи медики столкнулись с нетипичной клинической картиной и дистанционно подключили к консультации анестезиологов-реаниматологов и детского кардиолога Краевой детской клинической больницы № 1.
Когда состояние пациентки удалось привести в норму, выяснилась причина резкого ухудшения самочувствия: накануне она выпила сразу пять энергетических напитков. По оценке врачей, такая доза стимуляторов создала опаснейшую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могла привести к остановке сердца.
Ранее Life.ru рассказывал, как 25-летнюю девушку госпитализировали в Минске из-за приступа аритмии после того, как она выпила три банки энергетика. Пульс девушки разогнался примерно до 210 ударов в минуту, а давление резко упало.
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