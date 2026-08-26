Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 12:23

«Подарок небес»: Найденный в Коломне клад XV века оценили в полмиллиарда рублей

Депутат Чаплин оценил в 500 млн рублей найденный в Коломне клад XV века

Коломна. Обложка © ТАСС / Михаил Батурицкий

Коломна. Обложка © ТАСС / Михаил Батурицкий

Депутат Госдумы Никита Чаплин назвал стоимость клада, обнаруженного в Коломне. По его словам, речь идёт примерно о 500 миллионах рублей.

Парламентарий присутствовал на презентации находки. «Около 500 миллионов рублей стоит клад, найденный в Коломне. Полмиллиарда рублей. Что это такое? Подарок небес к 850-летию», — заявил он.

Специалисты Института археологии РАН нашли ценности во время спасательных раскопок в исторической части города. Серебряные монеты лежали в глиняном кувшине местного производства и около 600 лет оставались нетронутыми.

Основную часть собрания составляют деньги великого князя Василия I Дмитриевича и его сына Василия II Васильевича Темного. Предварительная датировка указывает на второе и третье десятилетия XV века.

Вольфрамовый Клондайк: Под пустыней в Неваде нашли клад на $152 млрд
Вольфрамовый Клондайк: Под пустыней в Неваде нашли клад на $152 млрд

По подсчётам учёных, более 2,6 тысячи монет на момент чеканки равнялись примерно 13 рублям. Для сравнения: городской дом тогда стоил от четырёх до шести рублей, а табун лошадей — около одного рубля.

Самое важное об инновациях и исследованиях — в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Археология
  • Наука
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar