«Подарок небес»: Найденный в Коломне клад XV века оценили в полмиллиарда рублей

Депутат Госдумы Никита Чаплин назвал стоимость клада, обнаруженного в Коломне. По его словам, речь идёт примерно о 500 миллионах рублей.

Парламентарий присутствовал на презентации находки. «Около 500 миллионов рублей стоит клад, найденный в Коломне. Полмиллиарда рублей. Что это такое? Подарок небес к 850-летию», — заявил он.

Специалисты Института археологии РАН нашли ценности во время спасательных раскопок в исторической части города. Серебряные монеты лежали в глиняном кувшине местного производства и около 600 лет оставались нетронутыми.

Основную часть собрания составляют деньги великого князя Василия I Дмитриевича и его сына Василия II Васильевича Темного. Предварительная датировка указывает на второе и третье десятилетия XV века.

По подсчётам учёных, более 2,6 тысячи монет на момент чеканки равнялись примерно 13 рублям. Для сравнения: городской дом тогда стоил от четырёх до шести рублей, а табун лошадей — около одного рубля.