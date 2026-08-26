В Коломне археологи нашли кувшин с 2600 серебряными монетами, который спрятали во время чумы

Специалисты Института археологии РАН обнаружили в исторической части Коломны более 2,6 тысячи серебряных монет. О находке сообщает РИА «Новости».

Сокровища извлекли из земли сотрудники Подмосковной экспедиции во время раскопок, которые предшествовали строительным работам. Деньги хранились в глиняном сосуде местного производства, целостность которого не нарушалась примерно 600 лет.

Руководитель работ Ася Энговатова подчеркнула, что главная ценность заключается в составе и полноте собрания. По её словам, именно целостность позволяет учёным разобраться в запутанной истории того периода, о котором известно довольно мало.

Раскопки велись неподалеку от Коломенского кремля. Несмотря на плотную современную застройку и повреждения верхних слоёв почвы, нижние горизонты сохранили свидетельства жизни города XIV–XV веков.

Основную массу находки составляют денги Василия I Дмитриевича и его сына Василия II Тёмного. Предварительно их выпуск датируется 1410–1430-ми годами.

Замдиректора института Пётр Гайдуков отметил, что ни одна монета не потерялась и все находятся в распоряжении ученых. Полное изучение комплекса позволит восстановить картину денежной чеканки последних лет правления Василия Дмитриевича и первых лет выпуска монет его наследника.

Уникальность ситуации в том, что раньше подобные собрания редко попадали к специалистам целиком. Чаще всего их находили частные лица, после чего комплексы расходились по частям и терялись для науки.

По оценкам исследователей, общая сумма составляла около 13 рублей. Для сравнения: городской дом в ту эпоху стоил 4–6 рублей, а табун лошадей обходился примерно в рубль.

Учёные предполагают, что сбережения могли спрятать во время эпидемии чумы 1425–1427 годов. После завершения научных работ клад передадут в Коломенско-Зарайский музей-заповедник. Присутствовавший на презентации находки депутат Госдумы Никита Чаплин оценил клад в полмиллиарда рублей. По его словам, это настоящий подарок к 850-летию Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году.