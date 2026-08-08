Сокровище на дне: У берегов Сицилии нашли корабль с сотнями амфор возрастом 2000 лет

Затонувшее судно римской эпохи с сотнями амфор обнаружили у западного побережья Сицилии. Находку предварительно датируют II–I веками до нашей эры. Об этом пишет Sky.tg24.

Корабль лежит примерно в трёх морских милях от города Мадзара-дель-Валло на глубине около 46 метров. На место обратили внимание после сообщений местных жителей. Большая часть найденных на борту сосудов относится к типу Dressel 1A. Такие амфоры широко использовались в поздней Римской республике для перевозки вина и других продуктов.

Исследователи также обнаружили два свинцовых элемента древних якорей и ещё одну конструкцию из этого металла. Теперь специалисты Управления морского культурного наследия Сицилии намерены подробно задокументировать останки корабля и груз. Работы должны помочь уточнить возраст судна и обстоятельства его гибели.

После изучения находки археологи также определят, какие меры необходимы для сохранения объекта на морском дне.

В конце июля похожую находку исследовали у берегов Хорватии. На затонувшем византийском корабле VII–VIII веков археологи обнаружили более 600 граммов золота. Учёные предположили, что среди пассажиров мог находиться высокопоставленный человек.