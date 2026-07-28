У берегов Хорватии нашли корабль Византии с рекордным грузом золота

Затонувший у берегов Хорватии византийский корабль, на котором археологи обнаружили более 600 граммов золота, мог перевозить высокопоставленного пассажира. К такому выводу исследователи пришли после завершения многолетних подводных раскопок судна VII–VIII веков у острова Млет, сообщает Reuters.









Специалисты Хорватского института охраны природы впервые представили результаты десятилетних исследований. По их оценке, состав находок указывает на то, что судно не было обычным торговым кораблём. Среди обнаруженных предметов оказались золотые монеты времён династии Ираклия, правившей Византией в VII веке, а также пряжки, украшенные рубинами, изумрудами и жемчугом. Особый интерес археологов вызвал золотой перстень с изображением императора. Руководитель отдела подводной археологии института Павле Дугонич отметил, что такой предмет вряд ли мог носить случайный человек.

Исследования показали, что найденный груз отличался от обычных товаров, которые перевозили купеческие суда того времени. По словам учёных, наличие дорогих украшений и предметов, связанных с императорской властью, может свидетельствовать о принадлежности корабля представителю византийской элиты. Руководитель исследовательского направления Игор Михолек назвал объём найденного золота беспрецедентным для кораблекрушений в Средиземном море. После очистки и реставрации вес драгоценных предметов составил более 600 граммов.

Корабль пролежал на дне неподалёку от острова Млет на протяжении примерно 1300 лет. Археологи считают его одной из важнейших находок для изучения периода перехода от поздней античности к Средневековью. В VII–VIII веках Византийская империя, центром которой был Константинополь, переживала сложный период: государство теряло территории и сталкивалось с внутренними кризисами. По мнению исследователей, затонувшее судно позволяет лучше понять, как морские маршруты связывали владения империи и какую роль они играли в её постепенном ослаблении.

Профессор археологии Стэнфордского университета Джастин Лайдвангер назвал кораблекрушение одним из наиболее значимых памятников эпохи. Он отметил, что находка помогает изучить изменения, происходившие в Средиземноморье в момент распада античного мира и формирования средневековой системы.

А ранее рекордное падение уровня воды в Дунае на фоне аномальной жары обнажило на дне обломки баржи с углём. Судно затонуло почти 90 лет назад. Находку сделали в районе населённого пункта Опатовац на востоке Хорватии. Житель района Хрвое Иваника нашёл газетную статью 1937 года, в которой описывалась авария под Опатовацем. Баржа Австрийского пароходства под номером 5722 перевозила уголь. На её борту находилось 50 вагонов топлива. Судно затонуло недалеко от берега.