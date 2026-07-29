Капсулы времени под водой: в Онеге нашли корабль XVIII века и советский сухогруз

Семь затонувших судов разных эпох обнаружили на дне Онежского озера участники подводной экспедиции. Шесть объектов дайверы уже детально обследовали, проведя видеосъёмку и необходимые замеры.

Поиски ведут специалисты орловского подводного клуба «Диво» совместно с ДОСААФ России и компанией «Морская геодезия». Судна находятся на глубине от 12 до 41 метра. За пять дней водолазы совершили более 30 погружений.

Главной находкой стало хорошо сохранившееся деревянное парусное судно середины XVIII века. Специалисты относят его к типу «новоманерных» кораблей европейского образца, строительство которых активно развивалось в России при Петре I.

Фото предоставлено Орловским подводным клубом «Диво»

На борту обнаружили три монеты 1746 года, которые помогут исследователям уточнить время гибели судна. Несмотря на более чем 250 лет, проведённых под водой, деревянный корпус сохранился почти идеально благодаря низкой температуре Онежского озера.

Среди других находок — советский сухогруз «Волго-Балт-134», затонувший весной 1986 года. Во время рейса судно оказалось в ледовом плену и было раздавлено мощными торосами. Дайверы также обнаружили трюмную баржу, рыбацкий баркас и служебное судно.

Фото предоставлено Орловским подводным клубом «Диво»

«Каждое такое судно — это не просто металл или дерево, это нетронутая капсула времени. Ледяная вода Онеги буквально законсервировала быт и технологии ушедших эпох», — отметили участники экспедиции.

Названия и обстоятельства гибели большинства найденных кораблей ещё предстоит установить с помощью архивных документов. По итогам исследований команда планирует выпустить документальный научно-популярный фильм «Онежская одиссея». Поиски проводятся по согласованию с Министерством обороны России.

Ранее в заливе Петра Великого в Приморье силы Тихоокеанского флота обнаружили затонувшее судно. Предположительно, это пароход «Князь Горчаков», подорвавшийся на мине в 1906 году на подходах к Владивостоку. Объект нашли во время обследования акватории — в операции участвовали гидрографическое судно «Антарктида», специалисты гидрографической службы и представители фонда «Люди моря».