1,5 млн рублей царской чеканки покоятся на дне с пароходом «Князь Горчаков» в Приморье

В Приморье завершилась экспедиция «Русские корабли. Залив Петра Великого». Учёные обследовали объект на дне моря, который с большой вероятностью оказался пароходом «Князь Горчаков». Грузопассажирское судно, следовавшее из Одессы во Владивосток, затонуло в 1906 году, подорвавшись на японской мине, оставшейся после Русско-японской войны, пишет RG.Ru.

Поиски велись у острова Аскольд, где по архивным данным 120 лет назад затонул пароход. Работы в этом районе проводить довольно трудно из-за интенсивного судоходства, туманов, плохой видимости и непростых гидрометеоусловий. «Князь Горчаков», названный в честь выдающегося дипломата, был построен в Великобритании в 1901 году и входил в состав Северного морского пароходства, перевозя грузы и военных.

Согласно оценкам, на судне мог находиться груз стоимостью около 1,5 миллиона рублей царской чеканки. Подробное изучение пока откладывается до получения всех необходимых разрешений.

Ранее в заливе Петра Великого в Приморье силы Тихоокеанского флота обнаружили затонувшее судно. Предположительно, это пароход «Князь Горчаков», подорвавшийся на мине в 1906 году на подходах к Владивостоку. Объект нашли во время обследования акватории — в операции участвовали гидрографическое судно «Антарктида», специалисты гидрографической службы и представители фонда «Люди моря».