В Приморье на дне моря обнаружен затонувший в 1906 году пароход «Князь Горчаков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kamills

Силы Тихоокеанского флота обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье затонувшее судно. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

По предварительным данным, речь может идти о пароходе «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку. На объект наткнулись в ходе обследования акватории с участием гидрографического судна «Антарктида», специалистов гидрографической службы и представителей фонда «Люди моря».

После анализа формы корпуса и сопоставления с архивными данными специалисты пришли к выводу, что находка соответствует параметрам пропавшего судна. Окончательная идентификация пока не проведена.

«Это не шторм»: Прокуратура назвала новую причину крушения яхты «британского Билла Гейтса»
Ранее дайвер заснял на дне Байкала автомобиль УАЗ, который ушёл под лёд вместе с китайскими туристами во время экскурсии. В машине находились водитель — местный житель — и восемь пассажиров. Один человек смог спастись, остальные погибли.

Артём Гапоненко
