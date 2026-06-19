Тайну крушения корабля-призрака XVII века с золотом разгадали спустя 30 лет
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Нидерландский историк Ян Фрил помог раскрыть загадку кораблекрушения XVII века, которое десятилетиями оставалось одной из неразгаданных страниц подводной археологии. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Университета Борнмута.
Речь идёт о судне, обнаруженном в 1973 году у побережья английского города Салкомб. В 1995 году его обследовали археологи и подняли со дна более 400 золотых монет, а также пушки, якоря, керамику, личные вещи моряков, печать и нательный крест. Несмотря на богатый набор находок, тогда установить происхождение корабля не удалось. Лишь спустя почти 30 лет исследователям удалось выйти на его точную идентификацию.
Проанализировав архивные документы и материалы раскопок, Ян Фрил пришёл к выводу, что это нидерландское торговое судно Dom van Keulen. По данным исследователя, корабль вышел из Марокко осенью 1633 года и направлялся в Нидерланды, но попал в сильный шторм у берегов Англии. Судно получило серьёзные повреждения и затонуло после того, как экипаж не смог остановить поступление воды. Сегодня поднятые артефакты, включая золотые монеты, хранятся в коллекции Британского музея.
Ранее силы Тихоокеанского флота обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье затонувшее судно. Речь может идти о пароходе «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку. На объект наткнулись в ходе обследования акватории с участием гидрографического судна «Антарктида», специалистов гидрографической службы и представителей фонда «Люди моря».
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