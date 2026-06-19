Тайну крушения корабля-призрака XVII века с золотом разгадали спустя 30 лет

Нидерландский историк Ян Фрил помог раскрыть загадку кораблекрушения XVII века, которое десятилетиями оставалось одной из неразгаданных страниц подводной археологии. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Университета Борнмута.

Речь идёт о судне, обнаруженном в 1973 году у побережья английского города Салкомб. В 1995 году его обследовали археологи и подняли со дна более 400 золотых монет, а также пушки, якоря, керамику, личные вещи моряков, печать и нательный крест. Несмотря на богатый набор находок, тогда установить происхождение корабля не удалось. Лишь спустя почти 30 лет исследователям удалось выйти на его точную идентификацию.

Проанализировав архивные документы и материалы раскопок, Ян Фрил пришёл к выводу, что это нидерландское торговое судно Dom van Keulen. По данным исследователя, корабль вышел из Марокко осенью 1633 года и направлялся в Нидерланды, но попал в сильный шторм у берегов Англии. Судно получило серьёзные повреждения и затонуло после того, как экипаж не смог остановить поступление воды. Сегодня поднятые артефакты, включая золотые монеты, хранятся в коллекции Британского музея.

Ранее силы Тихоокеанского флота обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье затонувшее судно. Речь может идти о пароходе «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку. На объект наткнулись в ходе обследования акватории с участием гидрографического судна «Антарктида», специалистов гидрографической службы и представителей фонда «Люди моря».