Рабочие нашли золото на 9 млн евро в стене соццентра: клад уйдёт бездомным

Ремонт подвала в бельгийском городке Синт-Гиллис-бей-Дендермонде обернулся обнаружением сейфа с золотом на девять миллионов евро. О находке сообщил телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру Восточной Фландрии.

Строители компании De Brand разбирали стену в здании Центра общей социальной помощи и наткнулись на тайник. Внутри находились пронумерованные золотые самородки, монеты и слитки. Рабочие сразу уведомили заказчика, после чего на место прибыла полиция. Ценности перевезли в безопасное хранилище.

Теперь прокуратуре предстоит установить происхождение сокровища и отыскать законного владельца. Пока за спрятанным в стене состоянием никто не обращался. Если хозяин так и не объявится, золото перейдёт социальному центру. Там уже решили направить неожиданные средства на создание дополнительных мест для бездомных. Открытым остаётся и вопрос о вознаграждении для самих рабочих, чей рядовой ремонт, вероятно, стал самой дорогой находкой в их профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что у берегов Хорватии археологи завершили многолетние раскопки византийского судна, затонувшего у острова Млет в VII–VIII веках. Обнаруженный на борту груз стоимостью более 600 граммов золота заставил учёных усомниться в торговом предназначении корабля.