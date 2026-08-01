В России нашли минерал, который оказался дороже золота

Учёные обнаружили в России неизвестный ранее минерал, стоимость которого может значительно превышать цену золота. Редкую находку сделали специалисты в Хибинах на Кольском полуострове.

Новый минерал получил название кольский ашкрофтин. Его обнаружили исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана в породах Кировского рудника.

По данным Минобрнауки, находка относится к классу силикатов и содержит редкоземельный элемент иттрий. Именно наличие этого компонента делает кристалл не просто необычным образцом для коллекций, а объектом научного интереса.

«Это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры – иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», – отметили в ведомстве.

Стоимость минерала оценивают по его редкости: даже небольшой налёт кольского ашкрофтина на породе может стоить около $145 за миллиметр, что существенно выше стоимости золота в пересчёте на такой объём.

Исследователи также выяснили, что российский образец отличается от ранее известных разновидностей. В его составе обнаружили кальций, марганец и фтор, а сама структура кристалла входит в число самых сложных среди известных науке, передаёт РИА «Новости».

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