Немецкие учёные из Байротского университета разработали рецепт традиционной баварской белой колбаски с добавлением мучных червей. В составе блюда, помимо свинины, говядины, петрушки, специй и соли, появился новый ингредиент — порошок из сушёных насекомых, которым заменили до 20% свиного фарша. Это повлияло на внешний вид колбасы — она стала темнее оригинала, пишет Bild.

Местные жители резко раскритиковали инициативу в соцсетях, назвав эксперимент над национальным блюдом извращением. Руководитель проекта Янина Хенкель-Оберлендер признала, что учёные не ожидали такой негативной реакции и недооценили общественный резонанс.

Разработка рецепта объясняется поиском альтернативных источников белка для защиты климата. Однако запускать колбаски с мучными червями в массовую продажу в Германии пока не собираются, хотя добавка официально разрешена в странах ЕС.

При этом в каждом доме незаметно живут десятки видов насекомых и членистоногих. Сверчки, моль, жучки в крупах и старых книгах, древоточцы в деревянной мебели. В пыли и постели — пылевые клещи, под ванной — чешуйницы. Многие из них безвредны, но некоторые могут создавать проблемы.