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20 июля, 10:28

Как истребители: Учёные расшифровали тактику воздушных боёв стрекоз

JRSI: Поведение стрекоз в воздушных боях может помочь в разработке роботов

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сложные воздушные поединки самцов стрекоз подчиняются удивительно простым поведенческим правилам, выяснили британские и тайваньские исследователи из Имперского колледжа Лондона и Тайбэйского зоопарка. Результаты их работы опубликованы в Journal of the Royal Society Interface.

Учёные сняли на видео высокоскоростными камерами более 100 схваток стрекоз вида Trithemis aurora и восстановили 3D-траектории их полета. Оказалось, что во время драк насекомые не пытаются поймать друг друга, как хищник жертву, а стремятся занять более выгодную позицию, причем роли преследователя и уклоняющегося постоянно меняются.

Ключевым фактором стало регулирование скорости: чем ближе стрекоза подлетает к противнику, тем сильнее замедляется, что позволяет совершать более резкие и точные повороты. При этом скорость их полёта была значительно ниже максимальной — около трети времени насекомые просто планируют. Эти тактические приёмы, как заметили авторы, напоминают воздушные бои истребителей, что говорит о схожих визуальных и двигательных ограничениях у разных летающих существ.

В планах учёных — изучить, как стрекозы координируют движения головы и крыльев в бою, а также проверить, применимы ли выявленные закономерности к другим летающим насекомым — бабочкам и мухам. Понимание этих механизмов в перспективе может помочь в разработке роботизированных систем.

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Анастасия Никонорова
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