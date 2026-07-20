Как истребители: Учёные расшифровали тактику воздушных боёв стрекоз

Сложные воздушные поединки самцов стрекоз подчиняются удивительно простым поведенческим правилам, выяснили британские и тайваньские исследователи из Имперского колледжа Лондона и Тайбэйского зоопарка. Результаты их работы опубликованы в Journal of the Royal Society Interface.

Учёные сняли на видео высокоскоростными камерами более 100 схваток стрекоз вида Trithemis aurora и восстановили 3D-траектории их полета. Оказалось, что во время драк насекомые не пытаются поймать друг друга, как хищник жертву, а стремятся занять более выгодную позицию, причем роли преследователя и уклоняющегося постоянно меняются.

Ключевым фактором стало регулирование скорости: чем ближе стрекоза подлетает к противнику, тем сильнее замедляется, что позволяет совершать более резкие и точные повороты. При этом скорость их полёта была значительно ниже максимальной — около трети времени насекомые просто планируют. Эти тактические приёмы, как заметили авторы, напоминают воздушные бои истребителей, что говорит о схожих визуальных и двигательных ограничениях у разных летающих существ.

В планах учёных — изучить, как стрекозы координируют движения головы и крыльев в бою, а также проверить, применимы ли выявленные закономерности к другим летающим насекомым — бабочкам и мухам. Понимание этих механизмов в перспективе может помочь в разработке роботизированных систем.

Ранее международная экспедиция Cassai Life Atlas на плато Лисима в Анголе обнаружила десятки возможных новых видов животных, включая сине-светящегося паука-бокохода, паука-кругопряда, мимикрирующего под божью коровку, и бронированного сверчка. Специалисты пока не установили причины свечения паука, но предполагают, что другие находки используют защитные механизмы, такие как мимикрия и выделение гемолимфы.