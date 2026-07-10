«Адские» гусеницы захватывают Данию: Их волоски могут вызвать удушье и аллергию

В Дании распространяются походные дубовые шелкопряды, которых местные СМИ уже прозвали «гусеницами из ада», передает датский телеканал TV2. Причиной стали их токсичные волоски, представляющие опасность для людей.

Волоски содержат белок тауметопеин, который способен вызвать раздражение кожи, сильный зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях медики не исключают развитие тяжёлой аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока.

По данным местных СМИ, после окончания летних каникул правительство Дании намерено провести специальное совещание, посвящённое распространению этих насекомых и мерам борьбы с ними.

Походных дубовых шелкопрядов уже обнаружили в коммунах Оденсе, Нюборг, Кертеминде, Нордфюнс, Копенгаген, Морсе и Хернинг.

Специалисты рекомендуют не прикасаться к гусеницам и их гнёздам, а при появлении симптомов после контакта обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Берлине из-за стремительного распространения ядовитых гусениц походного дубового шелкопряда, чьи волоски вызывают сыпь, зуд и проблемы с дыханием, власти закрыли часть парка Герлитцер в Кройцберге. Нашествие усилилось в районах с дубами, особенно в Нойкельне, Марцане и Шарлоттенбурге.