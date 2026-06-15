В Курганской области гусеницы гектарами уничтожают листву в берёзовых лесах

В Каргапольском округе Курганской области местные жители столкнулись с массовым распространением гусениц непарного шелкопряда. Как сообщает URA.ru, вредители уже уничтожили несколько гектаров берёзового леса. На участках, где прошлись насекомые, деревья стоят совершенно голыми — вся листва съедена.

Пока гусеницы питаются только берёзой, однако жители соседних территорий опасаются, что вскоре вредители могут перекинуться на огороды и сельскохозяйственные культуры. Ситуация вызывает всё большее беспокойство у местного населения.

В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона заявили, что держат ситуацию под контролем. Специалисты пояснили, что, хотя гусеницы активно поедают листву, серьёзного вреда самим деревьям они не наносят. В ведомстве также отметили, что в этом году вредители активизировались раньше обычного, поэтому проводить обработку сейчас нецелесообразно. Окончательное решение о мерах борьбы будет принято осенью.

Ранее учёный-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко сообщил, что крупные пауки, замеченные в июне на территории Подмосковья, не представляют никакой угрозы для людей. Специалист подчеркнул, что местные членистоногие обладают слишком тонкими хелицерами, которые попросту не способны проколоть человеческую кожу. Вдобавок их яд отличается крайне слабой токсичностью, а потому даже случайный контакт грозит лишь незначительным покраснением или припухлостью.