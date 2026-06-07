Ядовитые гусеницы захватывают Берлин: контакт грозит удушьем и шоком

В Берлине стремительно распространяются ядовитые гусеницы — личинки походного дубового шелкопряда. Если с ними соприкоснуться, можно серьёзно пострадать, пишет газета Bild.

Тело этих гусениц покрыто волосками, внутри которых содержится токсичный белок тауметопеин. У человека он вызывает сыпь, зуд и проблемы с дыханием. В редких случаях может дойти до аллергического шока.

Как рассказывает издание, уже несколько лет в Берлине наблюдается нашествие этих гусениц. Впервые резкий рост заражённых деревьев заметили в районах Нойкельн и Марцан. А с пятницы власти закрыли часть парка Герлитцер в Кройцберге. Больше всего от шелкопрядов страдают округа, где растёт много дубов — например, Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кёпеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау.

Власти постоянно борются с гусеницами, но количество заражённых деревьев всё равно растёт. В 2025 году в Берлине насчитали больше 5 тысяч поражённых дубов в 881 месте. Эксперты предупреждают, что в 2026 году их станет ещё больше.

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