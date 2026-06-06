Россиянка получила ожог лица из-за нашествия ядовитых жуков во Вьетнаме

Отдых российских туристов во Вьетнаме обернулся визитом к врачам после контакта с ядовитыми жуками томкатами, которые сейчас активно распространяются в курортных районах. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Российская туристка получила ожог лица после встречи с опасным жуком во Вьетнаме. Фото © Telegram / Baza

Среди пострадавших оказалась семейная пара из России. Инцидент произошёл вечером, когда женщина находилась в спальне с открытым окном. Почувствовав на лбу насекомое, она решила, что это обычный комар, и машинально раздавила его рукой.

Уже на следующий день на коже появилось сильное жжение. Позднее лицо покраснело, а затем возникли выраженный отёк и волдыри. Аналогичные повреждения появились и на руках её супруга. После обращения за медицинской помощью выяснилось, что причиной стала токсичная жидкость, которую выделяют жуки томкаты при повреждении.

Медики предупредили отдыхающих, что сейчас таких насекомых особенно много в районе пляжей Камрани. Они летят на свет, способны проникать даже в квартиры на верхних этажах и часто скрываются во влажных местах. По словам врачей, у женщины сильно опухли веки, сохраняются зуд и болезненные ощущения при прикосновении. Полное восстановление может занять от одной недели до месяца.

Ранее на одном из турецких курортов во время отдыха умер 50-летний турист из России. Трагедия произошла в гостинице, расположенной в посёлке Окурджалар. Мужчину без признаков жизни обнаружила его супруга. После этого женщина незамедлительно вызвала экстренные службы.