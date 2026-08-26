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Регион
26 августа, 13:09

Келлог: Трамп не давил на Зеленского по вопросу Донбасса

Обложка © ТАСС / Marcin Obara

Обложка © ТАСС / Marcin Obara

Бывший спецпосланник американского лидера Кит Келлог утверждает, что Дональд Трамп не вынуждал украинскую сторону оставлять подконтрольные ей территории в Донбассе. Такое заявление прозвучало в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук*.

По словам Келлога, глава Белого дома предпринимал активные шаги на дипломатическом фронте ради завершения боевых действий. При этом никакого требования добровольно вывести войска с указанных рубежей не выдвигалось.

Келлог подчеркнул, что личного давления на Владимира Зеленского с целью передачи Донбасса или отдельной области не оказывалось. Он добавил, что это стало очевидно во время одной из встреч на высшем уровне.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что для наступления тишины на фронте киевскому руководству необходимо отдать приказ своим подразделениям покинуть территорию российских регионов. Официальный представитель Кремля также отметил, что условия для запуска содержательного переговорного процесса давно известны украинской стороне. После их реализации конфликт может прекратиться в сжатые сроки.

Песков напомнил, что базовые параметры для остановки огня были озвучены Владимиром Путиным ещё два года назад на встрече с руководством МИД РФ.

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* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Никита Никонов
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