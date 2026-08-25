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Регион
25 августа, 09:52
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В Кремле жёстко ответили на идею отдать Донбасс под контроль третьей страны

Песков: Никакая третья страна не может заниматься управлением региона России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского о создании буферной экономической зоны в Донбассе под контролем третьей страны. Об этом он заявил в беседе с журналистами 25 августа.

По его словам, в Кремле не привыкли публично обсуждать детали мирных предложений. При этом Песков подчеркнул, что Донбасс является субъектом Российской Федерации, и никакая третья сторона не может управлять регионом России.

«Единственное, в этом контексте я бы сказал, что Донбасс является субъектом Российской Федерации. И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионом Российской Федерации», — заявил Песков.

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Ранее сообщалось, что главарь Киева Владимир Зеленский вместе с США и европейскими странами разработал новый «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине. В документе, как утверждает экс-комик, предусмотрены прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии соприкосновения и создание буферной зоны. При этом в Белом доме заявили о наличии ещё нескольких предложений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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