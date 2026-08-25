Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского о создании буферной экономической зоны в Донбассе под контролем третьей страны. Об этом он заявил в беседе с журналистами 25 августа.

По его словам, в Кремле не привыкли публично обсуждать детали мирных предложений. При этом Песков подчеркнул, что Донбасс является субъектом Российской Федерации, и никакая третья сторона не может управлять регионом России.

«Единственное, в этом контексте я бы сказал, что Донбасс является субъектом Российской Федерации. И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионом Российской Федерации», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что главарь Киева Владимир Зеленский вместе с США и европейскими странами разработал новый «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине. В документе, как утверждает экс-комик, предусмотрены прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии соприкосновения и создание буферной зоны. При этом в Белом доме заявили о наличии ещё нескольких предложений.