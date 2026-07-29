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29 июля, 12:30

А ловко ты это придумал: В ГД заявили, что Зеленский грезит о «размене» Крыма на Донбасс

Депутат Журова увидела в словах Зеленского о Крыме намёк на обмен территориями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Заявление Владимира Зеленского об отсутствии плана по возвращению Крыма может свидетельствовать о намерении Киева пойти на размен территориями. Такую оценку дала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Парламентарий в комментарии «Газете.ru» смоделировала возможную логику переговоров, предположив, что Зеленский попытается представить Вашингтону уступку по Крыму как козырь в обмен на другие территории. Она подчеркнула, что такой подход для Москвы категорически неприемлем.

Депутат подчеркнула, что подобный сценарий обречён на провал. Она напомнила, что Донбасс, как и Крым, является конституционной частью Российской Федерации, поэтому предмета для торга здесь быть не может.

Лавров: Запад пиарит действия Зеленского как перелом в конфликте
Лавров: Запад пиарит действия Зеленского как перелом в конфликте

Напомним: Владимир Зеленский в интервью Fox News впервые публично признал отсутствие чёткого плана по возвращению Крыма. Это заявление прозвучало после непубличных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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Юрий Лысенко
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