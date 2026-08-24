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24 августа, 18:47

Зеленский анонсировал очередной «план» по прекращению конфликта на Украине

The Times: Зеленский совместно с США разработал новый «мирный план»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский совместно с США и Европой разработал новый «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Times. Некогда известный юморист утверждает, что предложения содержат прекращение огня, взаимный отвод ВСУ и ВС РФ с линии соприкосновения и создание буферной зоны. При этом Белого дома «есть ещё несколько идей».

«Они хотят подобрать подходящий момент, чтобы поделиться ими. Мы их ждём», — сказал Зеленский. Киевский глава утверждает, что очередной «план» разработан совместно со спецпосланниками президента США Дональда Трампа и официальными лицами из Европы.

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Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала возобновить переговоры по Украине. По её словам, Рим готов сотрудничать в этом направлении.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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