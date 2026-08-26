Ветка пронзила голову мужчины и дошла до мозга

В американском штате Нью-Джерси мужчина чудом пережил падение с лестницы: ветка дерева вошла ему в лицо, пробила череп и достигла мозга. Несмотря на тяжелейшую травму, он оставался в сознании, а после сложной операции практически полностью восстановился, рассказал он People.

Несчастный случай произошёл 26 июля, когда 45-летний Трой Хэтэуэй обрезал деревья возле своего дома. В какой-то момент стоявшая под ним лестница сложилась, и мужчина рухнул примерно с 2,5-метровой высоты. Сначала он решил, что просто сломал челюсть, и самостоятельно добрался до дома. Уже там жена увидела торчащую из его лица ветку.

В больнице выяснилось, что кусок дерева длиной более 12 сантиметров прошёл через носовую полость и оказался за правым глазом, пробив основание черепа и достигнув мозга. Пациента экстренно госпитализировали. Врачи предупреждали, что при извлечении ветки существовал риск массивного кровотечения, повреждения мозга, потери зрения и тяжёлой инфекции.

Операция продолжалась около четырёх часов. Нейрохирургам удалось удалить ветку через нос — вскрывать череп для этого не понадобилось. Медики назвали исход и последующее восстановление пациента «поразительными».

Спустя три недели Хэтэуэй практически не ощущал последствий пережитого. У него сохранились лишь небольшое снижение вкуса и обоняния, а также отёк лица. Сам мужчина признался, что считает своё спасение невероятным стечением обстоятельств.

Похожий случай Life.ru уже описывал в Новокузнецке: рыбак выжил после того, как ветка вошла в голову примерно на 12 сантиметров и прошла через мозг. Мужчина после травмы даже самостоятельно добрался до больницы, однако спустя неделю у него развились гнойный энцефалит и крупный абсцесс. Нейрохирурги провели сложную операцию и смогли спасти пациента.